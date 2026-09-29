Michał, Gabriel i Rafał. Potężni patroni na każdy dzień

Dziś Kościół katolicki obchodzi jedno z piękniejszych świąt liturgicznych: wspomnienie trzech wielkich Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.

Kim są Archaniołowie?

Święty Michał Archanioł





Imię Michał oznacza „Któż jak Bóg?”. Michał jest wodzem zastępów niebieskich, tym, który w Apokalipsie św. Jana toczy zwycięską walkę z szatanem. Od wieków wzywany jest jako obrońca Kościoła i każdego człowieka w duchowej walce. Tradycja przypisuje mu też opiekę nad duszami w godzinie śmierci.

Święty Gabriel Archanioł





Imię Gabriel znaczy „Moc Boża” lub „Siła Boga”. Jest zwiastunem wielkich Bożych planów. To on oznajmił Zachariaszowi narodziny Jana Chrzciciela, a Maryi narodzenie Pana Jezusa. Gabriel to Anioł Dobrej Nowiny, ten, który przynosi światło i nadzieję w najtrudniejszych momentach.

Święty Rafał Archanioł





Imię Rafał oznacza „Bóg uzdrawia”. Znamy go z Księgi Tobiasza, gdzie pod postacią człowieka towarzyszy młodemu Tobiaszowi w podróży, chroni go i pomaga. Rafał to Anioł drogi, uzdrowienia i Bożej opatrzności, który prowadzi nas, gdy jesteśmy zagubieni lub cierpiący.

Ustanowienie święta

Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała jest stosunkowo młodym świętem. Pierwotnie 29 września obchodzono tylko wspomnienie św. Michała, co było związane z poświęceniem bazyliki ku jego czci przy Via Salaria w Rzymie. Święta Gabriela i Rafała obchodzono osobno w dniach 24 marca i 24 października. Dopiero po reformie kalendarza liturgicznego w 1969 roku Kościół połączył wszystkich trzech Archaniołów w jednym wspólnym święcie.

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Pod koniec V wieku miały miejsce słynne objawienia św. Michała na Górze Gargano we Włoszech. Jego kult najwcześniej i szeroko rozprzestrzenił się na całym Zachodzie. W średniowieczu jego wspomnienie przypadające 29 września było ważnym dniem w kalendarzu. Jednocześnie, na pamiątkę objawień św. Michała, przez wieki obchodzono też osobne święto pod nazwą: Objawienia św. Michała (8 maja), usunięte z kalendarza kościelnego na początku lat 60. XX wieku.

Przez wiele wieków tylko Michał miał własne, powszechne święto. Choć Gabriel i Rafał byli otoczeni kultem w całym Kościele, to tylko nie mieli własnych świąt. Zmieniło się to w 1921 roku, kiedy papież Benedykt XV ustanowił wspomnienie św. Gabriela na 24 marca (dzień przed Zwiastowaniem Pańskim), co miało podkreślić rolę Gabriela jako zwiastuna Wcielenia. Święto św. Rafała ustanowiono natomiast na 24 października.

Po Soborze Watykańskim II, w ramach reformy kalendarza liturgicznego (motu proprio Mysterii Paschalis), zdecydowano o połączeniu trzech Archaniołów w jednym święcie, które ustanowiono 29 września, znosząc wspomniane święta z marca i października.

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