Największe skandale polityczne w historii USA

Rodzinne dramaty i wielkie polityczne afery, od których zależeć mogły losy amerykańskiej polityki. Co takiego, w ciągu ostatnich dwóch wieków, najbardziej oburzyło amerykańskie społeczeństwo?

Sekretny syn

W roku 1884, kilka dni po tym, jak Grover Cleveland otrzymał nominację partii Demokratów na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, gazeta „Buffalo Evening Telegraph” ujawniła, że dziesięć lat wcześniej Cleveland miał zmusić swą przyjaciółkę Marię Halpin do odbycia stosunku. Jak się wkrótce okazało Halpin zaszła w ciążę, a kiedy urodziła syna, Cleveland wykorzystał swoje polityczne wpływy, aby zmusić ją do porzucenia dziecka i oddania go do sierocińca. Choć afera mocno oburzyła Amerykanów, to nie przeszkodziło, aby rok później wybrali Clevelanda na prezydenta.

Liczne skandale Hardinga

Podobnie jak Cleveland, tak samo inny prezydent, Warren Harding miał nieślubne dziecko, które począł z 19-letnią wówczas kobietą o nazwisku Nan Britton. Nie był to jedyny „grzech” Hardinga. Przez wiele lat miał też romans z żoną właściciela lokalnego sklepu. Kobieta ta szantażowała ujawnieniem tego związku żądając od Hardinga kwoty 50 tysięcy dolarów.

Niechlubną sławą cieszyli się też współpracownicy prezydenta. Członkowie jego gabinetu, znani jako „Ohio Gang”, byli zamieszani w wiele podejrzanych transakcji oraz o branie łapówek. Harding opuścił urząd ciesząc się niesławą jednego z najgorszych prezydentów w historii USA.

Watergate

Afera Watergate rozpoczęła się rankiem 17 czerwca 1972 roku, kiedy kilku włamywaczy zostało aresztowanych w biurze Partii Demokratycznej, mieszczącej się w kompleksie budynków Watergate w Waszyngtonie. To nie był jednak zwykły napad. Ludzie ci działali za wiedzą prezydenta Richarda Nixona. W maju 1972 roku współpracownicy prezydenta włamali się do siedziby Demokratów w wieżowcu Watergate. Ukradli kopie ściśle tajnych dokumentów i założyli podsłuchy.

Aby rozwikłać aferę, wicedyrektor FBI, Mark Felt zgłosił się w końcu do dwóch dziennikarzy „Washington Post”, Boba Woodwarda i Carla Bernsteina. Przekazał im, iż wydaje się, że ktoś celowo utrudnia śledztwo i próbuje zmylić organy ścigania. Dziennikarze zajęli się sprawą, publikując wiele szokujących opinię publiczną materiałów na temat powiązań afery z Białym Domem.

W lipcu 1974 roku Kongres ogłosił rozpoczęcie procedury impeachmentu. Prezydent Nixon wiedział, że nie uda mu się już pozostać na stanowisku. 9 sierpnia 1974 roku podał się do dymisji.

Sprawa Iran-Contras

Afera Iran-Contras, określana też jako afera McFarlane'a to skandal polityczny, który wybuchł w Stanach Zjednoczonych w czasie drugiej kadencji prezydentury Ronalda Reagana. Wyszło wówczas na jaw, że administracja prezydenta sprzedawała potajemnie broń Islamskiej Republice Iranu znajdującej się pod władzą ajatollaha Chomeiniego. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży broni przeznaczono zaś na finansowanie partyzantki Contras z Nikaragui, która walczyła przeciwko rządowi Sandinistowskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego.

W zamian za broń dla Iranu, Waszyngton oczekiwał, że Teheran pomoże mu uwolnić siedmiu amerykańskich zakładników porwanych przez Hezbollah i przetrzymywanych w Libanie. Hezbollah był grupą popieraną przez Iran i tak jak Irańczycy, jej członkowie byli szyitami. Administracja Ronalda Reagana liczyła, że sprzedaż broni Iranowi skłoni go do wpłynięcia na Hezbollah, aby ci uwolnili porwanych Amerykanów. Wersja dotycząca przekazania broni w zamian za uratowanie przetrzymywanych w Libanie obywateli USA była wersją oficjalną, podaną po czasie przez Biały Dom, jednak, jak później się okazało, pierwsza transakcja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem miała miejsce już w 1981 roku, a więc zanim Amerykanów w Libanie porwano. Afera Iran-Contras była największym skandalem w trakcie prezydentury Reagana.

W 1985 roku wspierani przez Iran terroryści przetrzymywali siedmiu amerykańskich zakładników. Pomimo przysięgi prezydenta Ronalda Reagana, że nie będzie negocjował z terrorystami, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Robert McFarlane udał się do Iranu, aby zawrzeć umowę, wysyłając broń w zamian za pomoc tego kraju na Bliskim Wschodzie. wydanie. Później ujawniono, że część pieniędzy przeznaczonych na broń została potajemnie przekazana do Nikaragui, aby wesprzeć antykomunistyczne Contras, wbrew prawu zakazującemu ich wspierania przez rząd USA. Podczas gdy Reagan nigdy nie został oskarżony o popełnienie przestępstwa, kilku członków jego administracji zostało skazanych za przestępstwa w ramach tego, co stało się znane jako afera Iran-Contra.

Bill Clinton i Monica Lewinsky

W 1998 roku w mediach rozeszła się wiadomość o potajemnym romansie prezydenta Billa Clintona ze stażystką pracującą w Białym Domu, Moniką Lewinsky. Clinton stanowczo zaprzeczył zarzutom, które jednak okazały się później prawdziwe. Sprawa wywołała prawdziwą burzę. Clinton został postawiony w stan oskarżenia za krzywoprzysięstwo i utrudnianie śledztwa wymiarowi sprawiedliwości. Kongres rozpoczął proces impeachmentu. Wcześniej, zanim media usłyszały o Lewinsky, Bill Clintin oskarżony był ponadto o molestowanie seksualne przez urzędniczkę Paule Jones.

