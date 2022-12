Niezałapany

Śmierci Jerzego Urbana starałem się nie komentować na bieżąco – ograniczyłem się jedynie do zacytowania sentencji Andrzeja Maksymiliana Fredry: „Złych ludzi najpiękniejszym dziełem jest, gdy umierają”. W polskim zwyczaju leżało bowiem zawsze powstrzymanie się od wypowiadania o niedawno zmarłym innych opinii niż pochlebne, do momentu, aż zostanie pogrzebany. Co – do czasu, gdy czytają państwo te słowa – dawno już zostało załatwione.

Poza odnotowaniem szkód, które wyrządził zmarły Polsce, warto jednak odnotować, że mógł wyrządzić szkody znacznie większe. Jerzy Urban – wraz z całym swym środowiskiem – minął się o włos z rolą „autorytetu moralnego” III RP.