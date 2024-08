Alain Delon nie żyje. Światowej sławy aktor miał 88 lat

Alain Delon to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów kina francuskiego. Dzięki nieprzeciętnej urodzie i wielkiemu talentowi aktorskiemu zyskał światową sławę.

Kariera

Alain Delon urodził się 8 listopada 1935 roku w Sceaux we Francji. Jego rodzice rozwiedli się, kiedy miał kilka lat. Po rozwodzie Alain zamieszkał z matką. Miał trudne dzieciństwo, co odbijało się na jego edukacji. Źle się uczył, kilka razy był wydalany ze szkół. Jako nastolatek pracował m.in. jako rzeźnik (w zawodzie tym pracował jego ojczym, drugi mąż matki). Później zaciągnął się do piechoty morskiej. W 1953 roku wyruszył na do Indochin, gdzie brał udział w pierwszej wojnie indochińskiej pomiędzy Demokratyczną Republiką Wietnamu a Francją.

Po zwolnieniu ze służby w roku 1955 zamieszkał w Marsylii. Tam zaprzyjaźnił się z przypadkowo poznanym aktorem Jean-Claude’em Brialy'm. To on namówił Delona do wypróbowania swych sił w filmie. Niedługo później Alain Delon pojechał na festiwal do Cannes. Tam wypatrzył go łowca talentów i producent David O. Selznick. Początkowo proponowano mu opuszczenie Francji i karierę na rynku anglojęzycznym, ostatecznie jednak Delon pozostał w kraju. W 1957 roku zagrał w swym pierwszym filmie pt. „Kiedy kobieta jest w coś zamieszana”. W tym samym roku na planie filmu „Bądź piękna i milcz” poznał Jean-Paula Belmondo. Jego pierwszą główną rolą była natomiast kreacja w romansie „Christine”. Na planie tego filmu poznał swą miłość, Romy Schneider. Od początku lat 60. kariera Alaina Delona nabierała tempa.

Sławę przyniosły mu takie filmy jak: „Rocco i jego bracia”, „Co za radość żyć”, „Karambole”, „Zaćmienie”, „Lampart”, „Czarny tulipan”, „Zemsta OAS”, „Basen”, „Samuraj”, „Klan Sycylijczyków”, „Samuraj i kowboje”, „W kręgu zła”, „Borsalino i spółka”, „Pan Klein”. Delon zagrał też w filmach anglojęzycznych, które potwierdziły jego status gwiazdy kina. Były to m.in.: „Żółty Rolls-Royce”, „Był sobie złodziej”, „Teksas po drugiej stronie rzeki”. Choć Delon nigdy nie zdobył w Stanach Zjednoczonych takiej popularności, jak w Europie, to jednocześnie był niezwykle znany w Japonii.

Jego kariera zwolniła w latach 80., choć wciąż był aktorem rozpoznawalnym. Młodszym widzom Delon może kojarzyć się przede wszystkim z roli Juliusza Cezara w komedii pt. „Asterix na olimpiadzie”.

Życie prywatne

W życiu Alaina Delona pojawiało się wiele kobiet. W 1964 roku poślubił aktorkę Nathalie Canovas, z która miał syna Anthony'ego; para rozwiodła się jednak cztery lata później. W latach 1987-2002 związany był z Rosalie van Breemen. Z tego związku na świat przyszła córka Anouchka i syn Alain-Fabien. Ponadto krótszy lub dłuższy czas Delon spotykał się m.in. z aktorkami Romy Schneider, Brigitte Bardot i Laną Wood oraz piosenkarkami Nico i Dalidą. Jednak mimo tak różnych związków, Delon miał w zawsze twierdzić, że i tak największą miłością jego życia pozostaje Romy Schneider. Mówił tak również po wielu latach od rozstania, pod koniec swojego życia. Ich burzliwe, trwające kilka lat narzeczeństwo, było stale śledzone przez media. Para rozstała się m.in. z racji tego, że Delon nie został zaakceptowany przez rodzinę Romy.

Alain Delon prócz umiejętności aktorskich, posiadał także zdolność do robienia biznesów. Bazując na swoim znanym nazwisku i rozpoznawalności stworzył m.in. markę perfum, odzieży, papierosów, zegarków, okularów a nawet mebli. Wielokrotnie pojawiał się na okładkach kolorowych magazynów. Delon interesował się ponadto końmi wyścigowymi i promował walki bokserskie. W 2013 roku Delon zszokował francuski establishment twierdząc, że popiera prawicowy Front Narodowy.

W 2019 roku Alain Delon doznał udaru, który znacznie ograniczył jego sprawność. Delon zmarł 18 sierpnia 2024 roku w swym domu w Douchy w środkowej Francji. Miał 88 lat.

