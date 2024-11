QUIZ: Wybory w USA. To będzie trudny test! Sprawdź, co wiesz

Nie wszyscy wiedzą, w jaki sposób Stany Zjednoczone wybierają prezydenta. To system zupełnie inny od tego, który znamy w Polsce. Czy wiesz o co chodzi? Pamiętasz najsłynniejszych prezydentów oraz (nie raz nie mniej znanych) wiceprezydentów?

Sprawdź się!

QUIZ: Amerykańskie wybory. Co o nich wiesz?

Więcej:

Jak wybiera się kandydata na prezydenta?

Na początku procesu wyborczego ubiegający się o partyjną nominację mają status kandydatów na kandydata. Celem wyłonienia kandydata na prezydenta stanowe struktury partii politycznych organizują prawybory. W części stanów na pretendentów głosują wyłącznie zarejestrowani członkowie danej partii, w innych mogą to zrobić wszyscy zarejestrowani wyborcy, a w jeszcze innych wybiera jedynie ścisłe miejscowe kierownictwo.

Prawybory nie odbywają się we wszystkich stanach równocześnie, tylko kolejno, począwszy od stycznia, ewentualnie lutego, a następnie sukcesywnie aż do sierpnia, o ile zachodzi taka potrzeba. Zwykle rozstrzygnięcie następuje już w lutym albo w marcu w tzw. super wtorek, kiedy prawybory przeprowadza się jednocześnie w co najmniej kilkunastu stanach. Np. w 2008 roku w ramach super wtorku wybierały 24 stany, a w 2020 r. 14 stanów.

W USA obowiązuje niepisana zasada, że jeżeli urzędujący prezydent wyraża wolę walki o reelekcję, to partia respektuje to i popiera go. Formalnie nie stoi to jednak na przeszkodzie zgłaszania innych kandydatur i przeprowadzania prawyborów. W praktyce nie startują inni potencjalnie silni kandydaci.

Czytaj też:

System wyborczy w USA. Tak Amerykanie wybierają prezydenta

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:

QUIZ: Wskaż jakie to państwo widząc tylko jedno zdjęcie. Nie pomylisz się?Czytaj też:

QUIZ: Nietypowe miejsca w znanych miastach. Poznasz je?Czytaj też:

QUIZ: Połącz tytuł lektury z jej autorem. Pamiętasz je wszystkie?