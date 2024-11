Dzień Dziękczynienia. Tak Amerykanie obchodzą jedno z najważniejszych świąt

Święto Dziękczynienia, obchodzone w Stanach Zjednoczonych w czwarty czwartek listopada, jest jednym z najważniejszych i najbardziej charakterystycznych i świąt w amerykańskiej kulturze. To dzień poświęcony wyrażaniu wdzięczności za dobra materialne i niematerialne, a także okazja do celebrowania więzi rodzinnych i przyjacielskich. Od 1863 roku ma status święta narodowego, które ma na celu jednoczyć Amerykanów niezależnie od wyznania czy pochodzenia.

Historia i symbolika Święta Dziękczynienia

Choć początki święta sięgają 1565 roku, w tradycji przyjęło się, że rok 1621, kiedy to pielgrzymi, którzy przypłynęli do Ameryki na statku Mayflower, obchodzili pierwsze dziękczynienie w Plymouth, dzisiejszym stanie Massachusetts. Po trudnej zimie, dzięki pomocy rdzennych Amerykanów, którzy nauczyli ich, jak uprawiać kukurydzę i inne rośliny, osadnicy doczekali pierwszych obfitych zbiorów. Aby wyrazić wdzięczność za przetrwanie i pomoc sąsiadów, zorganizowali trzydniową ucztę, na którą zaprosili członków plemienia Wampanoag.

Współcześnie Święto Dziękczynienia to przede wszystkim czas spędzany z rodziną, często także ze znajomymi, poświęcony wspólnemu wyrażeniu wdzięczności.

Indyk i inne potrawy obiadu

Charakterystycznym elementem tego święta jest uroczysty obiad, którego najważniejszą potrawą jest pieczony indyk – symbol obfitości. Indyki są tego dnia spożywane w milionach. Jako dodatki serwowane są także puree ziemniaczane, sos żurawinowy, nadzienie, zielona fasolka oraz dyniowy placek na deser. Tradycyjnie indyk jest na każdym stole – dziś rezygnują z niego wegetarianie – ale posiłki różnią się także ze względu na narodowość biesiadników. Np. w wśród amerykańskiej Polonii często przygotowuje się typowe polskie dania jak kluski czy pierogi.

Przygotowania do uczty często angażują całą rodzinę, a sam posiłek poprzedza wspólna modlitwa lub chwila refleksji. W wielu domach ogląda się organizowane tego dnia mecze futbolowe. Charakterystycznym jest też, że w środę poprzedzającą święto, wielu Amerykanów raczą się alkoholem. Jest to jeden z dni w roku, w którym pije się najwięcej. Zasadniczo od środy wolne są cztery dni, ponieważ święto wiąże się z podróżami do rodziny żyjącej w innych miejscach w kraju.

Parada w Nowym Jorku

Ważnym elementem obchodów jest także parada z okazji Święta Dziękczynienia, organizowana co roku przez dom towarowy Macy’s w Nowym Jorku. Jest to jedno z największych wydarzeń tego typu na świecie – kolorowe platformy, balony w kształcie postaci z bajek i występy artystów przyciągają miliony widzów zarówno na miejscu, jak i przed telewizorami.

Nieodłącznym elementem święta stała się również tzw. „amnestia dla indyka”. Prezydent w geście humorystycznej tradycji, ułaskawia wówczas jednego z ptaków, oszczędzając mu losu głównej atrakcji obiadowej.

Działalność charytatywna

Święto Dziękczynienia to również czas pomagania innym. Wiele osób angażuje się w działania charytatywne, takie jak przygotowywanie posiłków dla osób bezdomnych czy zbiórki żywności. Rozmaite działania w tym zakresie organizowane są w szkołach czy miejscach pracy. Odbywają się też wydarzenia sportowe, np. biegi, których celem są zbiórki pieniędzy na cele charytatywne.

Święto nie jest pozbawione kontrowersji. Krytycy zwracają uwagę na jego niełatwą historię, w której pomija się trudne relacje między osadnikami a rdzennymi Amerykanami. Dla wielu rdzennych społeczności ten dzień jest czasem żałoby i przypomnieniem o skutkach kolonizacji.

Dzień Dziękczynienia w kulturze USA

Dzień ten na stałe wpisał się w amerykańską kulturę popularną. Jest tematem licznych filmów, seriali i książek. Sceny rodzinnych spotkań przy stole, czasem pełnych humoru, a czasem dramatycznych, często pojawiają się w produkcjach hollywoodzkich, podkreślając emocjonalne znaczenie tego dnia.

Spośród najbardziej znanych produkcji nawiązujących do tego dnia są "Planes, Trains and Automobiles" (1987) i "Son-in-Law" (1993).

