Dolary, bazary i afery. Szalone lata 90.

„Te nowo powstałe supermarkety, fast foody z niespotykanymi rarytasami w postaci przesolonych frytek czy gumowych hamburgerów, telewizja z uzależniającymi brazylijskimi „tasiemcami” czy niezapomniane targowiska z mydłem i powidłem, gdzie nikt nie słyszał o paragonach. I oczywiście powszechny zachwyt nad wszystkim, co amerykańskie. Jednakże sentyment do Polski z lat 90. miesza się z mniej kolorowymi wspomnieniami – niskimi pensjami, masowym bezrobociem spowodowanym przestawianiem państwa z socjalistycznych torów na kapitalistyczne, bulwersującymi historiami rozkradania majątku narodowego w wykonaniu ludzi poprzedniego systemu czy rozplenioną przestępczością, z którą kompletnie nie potrafiła sobie poradzić policja”. – pisze redaktor naczelny „Historii DoRzeczy” Piotr Włoczyk we wstępie do marcowego wydania.

Tematem przewodnim numeru marcowego naszego miesięcznika są polskie lata 90. Jak Polacy przyjęli wolność? Czy nowe możliwości potraktowali jak spełnienie marzeń o „krainie pewexów”? Wielu z nas oraz członków naszych rodzin mierzyło się wtedy z wieloma problemami, ale też udowodnialiśmy że nie są nam obce przedsiębiorczość i konsekwentne dążenie do celu.

Jakie były lata 90. w Polsce? Najważniejsze chwile przypominają nasi Autorzy. Zapraszamy do wspólnej podróży ku nie tak dawnym wydarzeniom.

