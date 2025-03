Laetare. Dlaczego czwarta niedziela Wielkiego Postu jest Niedzielą Radości?

Wielki Post rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową. Jest to trwający czterdzieści dni czas pokuty i przygotowania do Triduum Paschalnego i Zmartwychwstania Pańskiego. W czasie postu wierni wstrzymują się od hucznych zabaw, uczestniczą w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. W czasie Wielkiego Postu, szczególnie wyróżnia się czwarta niedziela, czyli Niedziela Radości, zwana z języka łacińskiego Niedzielą Laetare.

Raduj się!

Tradycja niedzieli Laetare sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Zanim Kościół uznał trwający 40 dni post przed uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego, czas pokuty rozpoczynał się od poniedziałku po czwartej niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu, tak więc Niedziela Laetare była ostatnim dniem przed rozpoczęciem czasu refleksji i spokojnego, wypełnionego modlitwą i postem oczekiwania na Triuduum Paschalne i zmartwychwstanie Pana.

Czwarta niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Laetare (Niedzielą Radości), bierze swą nazwę od pierwszych słów Antyfony „Laetare, Ierusalem”:

Laetare, Ierusalem: et conventum facite,

omnes qui diligitis eam:

gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis:

ut exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestrae

(pol. Raduj się, Jerozolimo,

zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie.

Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni,

weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy)

W Niedzielę Laetare kapłan zakłada szaty koloru różowego. To jeden z dwóch dni w roku liturgicznym, kiedy kapłan przywdziewa ten kolor szat. Drugi raz czyni to w Niedzielę Gaudete, czyli w trzecią niedzielę Adwentu.

W Niedzielę Radości ponadto ołtarz jest ozdobiony kwiatami. Ta tradycja sięga X wieku, kiedy w Rzymie świętowano nadejście wiosny. Od XI wieku przyjęło się natomiast, że właśnie w czwartą niedzielę Wielkiego Postu papież święci złotą różę, którą następnie ofiarowuje wybranej osobie zasłużonej dla Kościoła lub jednej ze świątyń.

