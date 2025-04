"Klub 27". Morrison, Cobain, Winehouse. Kto jeszcze zmarł w wieku 27 lat?

Przedwczesna śmierć kilku znanych muzyków w wieku zaledwie 27 lat była zbiegiem okoliczności. Wynikała z ich sposobu życia, zmagania się z depresją czy nadużywania alkoholu i narkotyków. Jednak po śmierci Kurta Cobaina niektórzy fani rocka zaczęli doszukiwać się w tym „zbiegu okoliczności” drugiego dna. Muzyków zmarłych w wieku 27 lat określano wówczas „Klubem 27”.

Robert Johnson (1911-1938)

Urodził się w 1911 roku na wsi w stanie Mississippi. Był bluesowym wokalistą i gitarzystą. Nie wzbudzał większej uwagi za życia, ale został ponownie odkryty w latach 60. Jego muzyka miała wpływ na takich twórców jak Eric Clapton czy Bob Dylan. Najprawdopodobniej został otruty przez męża swojej kochanki.

Brian Jones (1942-1969)

Jeden z założycieli The Rolling Stones (wraz z Mickiem Jaggerem i Keithem Richardsem). W połowie lat 60. Jones zaczął mieć problemy z narkotykami. Wtedy też zaczął się jego konflikt z pozostałymi członkami zespołu. Ze Stones’ów został wyrzucony w 1969 roku. 3 lipca 1969 roku został znaleziony martwy w swoim basenie. Oficjalnie poinformowano, że utonął po zażyciu narkotyków i pod wpływem alkoholu. Czy tak było naprawdę – nie wiadomo. Cały czas pojawiają się bowiem teorie mówiący o tym, że Jones został zamordowany.

Alan Wilson (1943-1970)

Znany jako Blind Owl (Ślepa Sowa) z powodu słabego wzroku, Alan Wilson grał w amerykańskim zespole bluesowym Canned Heat, który wystąpił na Woodstocku w 1969 roku. Wilson był autorem piosenek, gitarzystą i grał na harmonijce. Przez lata zmagał się z chorobą psychiczną, próbował też popełnić samobójstwo. We wrześniu 1970 roku przedawkował narkotyki.

Jimi Hendrix (1942-1970)

Był jednym z największych gitarzystów w historii. Jimi Hendrix zrewolucjonizował muzykę rockową zarówno jako artysta, jak i producent podczas swojej krótkiej, czteroletniej kariery. Zmarł w Londynie we wrześniu 1970 roku. Przed spaniem wziął 9 tabletek nasennych i popił je winem. Kiedy jego dziewczyna, Monika Dannemann, obudziła się w nocy, Hendrix dusił się własnymi wymiocinami. Zmarł od przedawkowania leków i z powodu uduszenia. Szczegółowe kwestie dotyczące jego zgonu (np. to, czy jego dziewczyna faktycznie była wówczas przy nim) pozostają do tej chwili niewyjaśnione.

Janis Joplin (1943-1970)

Urodzona w Teksasie Janis Joplin podbiła scenę muzyczną San Francisco swoim niezwykłym wokalem i silną osobowością najpierw jako wokalistka Big Brother and the Holding Company, a później jako artystka solowa. Choć wielokrotnie próbowała wyrwać się z nałogu, to coraz bardziej uzależniała się od alkoholu i heroiny. Zmarła w wyniku przedawkowania narkotyków w październiku 1970 roku, niecałe trzy tygodnie po śmierci Jimiego Hendrixa.

Jim Morrison (1943-1971)

Poeta i miłośnik filozofii, Jim Morrison zyskał rozgłos jako wokalista i autor tekstów zespołu The Doors, który założył z przyjacielem w 1965 roku. Jego kariera trwała krótko. Alkoholizm sprawił, że zaniedbywał próby i spóźniał się na koncerty. W lipcu 1971 roku Morrison zmarł na atak serca. Prawdopodobnie przedawkował heroinę, podobno myląc ją z kokainą.

Ron McKernan (1945-1973)

Jeden z założycieli grupy The Grateful Dead. Występował pod pseudonimem Pigpen. Nie podzielał zamiłowania swoich kolegów z zespołu do środków odurzających takich jak LSD, lecz bardzo dużo pił. Alkoholizm wywołał u niego marskość wątroby. Stan jego zdrowia ciągle się pogarszał. W 1972 roku nie był już w stanie koncertować. Zmarł z powodu krwotoku wewnętrznego w marcu 1973 roku.

Pete Ham (1947-1975)

Był głównym wokalistą zespołu Badfinger. Ham pomógł stworzyć niektóre z najlepiej sprzedających się do tej pory piosenek grupy, w tym „Baby Blue”. Był także współautorem piosenki „Without You” – hitu, który później został przerobiony przez Harry'ego Nilssona i Mariah Carrey. Ham pracował m.in. z Beatlesami po tym, jak grupa podpisała kontrakt z ich wytwórnią Apple. Jednym z największych singli zespołu był „Come And Get It” z lat 70. z Paulem McCartneyem. Ham zmarł na kilka dni przed ukończeniem 28 roku życia, 27 kwietnia 1975 roku.

Kurt Cobain (1967-1994)

Jest uznawany za ikonę sceny grunge. Kurt Cobain założył zespół Nirvana z Kristem Novoselicem i Aaronem Burckhardem w 1985 roku. Zespół wkrótce osiągnął ogromny sukces. Piosenki takie jak „Smells Like Teen Spirit” czy „Come As You Are” przeszły do historii muzyki rockowej. Cobain przez wiele lat zmagał się z chorobą żołądka, której lekarze nie potrafili zdiagnozować. Cierpiał ze względu na ogromne bóle, w końcu uzależnił się od alkoholu i narkotyków. Popełnił samobójstwo w kwietniu 1994 roku, pozostawiając żonę Courtney Love i ich małą córkę.

Amy Winehouse (1983-2011)

Pochodząca z Wielkiej Brytanii piosenkarka i autorka tekstów, której sławę przyniósł niepowtarzalny głos i styl. Była laureatką licznych nagród muzycznych; znana na całym świecie. Podobnie jak inni z „Klubu 27” była uzależniona od alkoholu i narkotyków. 23 lipca 2011 została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w Londynie.

