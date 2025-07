Kultowe miejsce. Marzenie nie tylko najmłodszych

Disneyland to park rozrywki inspirowany twórczością filmową Walta Disneya. Aktualnie na całym świecie znajduje się sześć Disneylandów: dwa w Stanach Zjednoczonych (w Anaheim i Orlando), jeden w Europie (Paryż) i trzy w Azji (Hongkong, Pekin, Szanghaj).

Walt Disney

Walt Disney urodził się 5 grudnia 1901 roku w Chicago. Zanim w Los Angeles założył małe studio produkujące kreskówki, pracował w przemyśle reklamowym. W 1928 roku na świecie „pojawiła się” Myszka Miki (Mickey Mouse). Niemal od razu bajka, w której głównym bohaterem był Miki, stała się ogólnoświatowym hitem. Był to pierwszy film animowany, w którym pojawił się dźwięk. Głosu Mikiemu użyczył początkowo jego twórca, Walt Disney.

Każda kolejna kreskówka Disneya cieszyła się wielkim uznaniem. Wkrótce do Myszki Miki dołączyły kolejne postaci: Pies Pluto i Kaczor Donald, a później Goofy, Myszka Minnie, Daisy, Sknerus i inni. Pierwszą pełnometrażową bajką studia Walta Disneya została „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”. Animacja zadebiutowała w 1938 roku i również zdobyła uznanie na całym świecie. Jej produkcja trwała trzy lata, lecz trud opłacił się: za tę bajkę Walt Disney otrzymał Oscara (a dokładnie jednego dużego Oscara i siedem małych „Oscarków”, które symbolizowały krasnoludki). Niedługo później powstały kolejne pełnometrażowe bajki, jak „Pinokio”, „Fantazja”, „Dumbo”, „Bambi”. Niemal wszystkie produkcje Walta Disneya stały się kultowe.

Walt Disney zdobył rekordową liczbę 59 nominacji do Oscarów oraz aż 26 statuetek.

Pierwszy Disneyland – spełnione marzenia

Pomysł na budowę wielkiego parku rozrywki inspirowanego światem postaci z animacji Disneya powstał na początku lat 50. Projektem zajął się osobiście Walt Disney. Chciał on, aby Disneyland miał zarówno wartość edukacyjną, jak i rozrywkową i był miejscem, gdzie czas będą chętnie spędzać i dzieci, i dorośli. Firma Walta Disneya zakupiła więc 160 akrów ziemi na terenie dawnych gajów pomarańczowych w Anaheim w stanie Kalifornia (około 60 kilometrów od Los Angeles). Budowa rozpoczęła się w lipcu 1954 roku i trwała niemal równe 365 dni. W połowie 1955 roku rozesłano zaproszenia na otwarcie pierwszego na świecie Disneylandu, które miało nastąpić 17 lipca 1955 roku.

Pierwszym zwiedzającym Disneyland była żona Walta Disneya, którą ten zaprosił do parku w 30. rocznicę ich ślubu, tuż przed jego oficjalnym otwarciem. Na Main Street w Disneylandzie państwo Disneyowie mieli także swój apartament, gdzie mieszkali spędzali wiele czasu przez następne lata.

W wyczekiwany dzień otwarcia Disneylandu gości witał osobiście Walt Disney. Mówił wtedy m.in.: „Witam Was wszystkich, którzy wchodzicie do tej szczęśliwej krainy: Disneyland to Wasza kraina. Tutaj starsi mogą przypomnieć sobie piękną przeszłość, a młodzi cieszyć się obietnicą pięknej przyszłości. Disneyland powstał, żeby spełniać marzenia, idee i plany, które stworzyły Amerykę i które – mam nadzieję – będą źródłem radości i inspiracji dla całego świata”.

Chętnych na ujrzenie „miasta cudów” było tak wielu, że zaczęto nawet fałszować bilety wstępu na otwarcie parku. 17 lipca 1955 roku, kiedy Disneyland zaczął działać, przybyło tyle ludzi, że w restauracjach i kawiarniach na jego terenie zabrakło jedzenia i napojów, a niektóre urządzenia – przeciążone zbyt dużą liczbą pasażerów, którzy dość bezmyślnie pchali się do środka – ulegały awarii.

Przez kolejne lata popularność Disneylandu nie malała, choć oczywiście nie panowało tam już takie „szaleństwo”, jak tego pierwszego dnia. W 1965 roku rozpoczęto budowę drugiego, jeszcze większego Disneylandu, który powstał w pobliżu Orlando na Florydzie. Walt Disney zmarł w 1966 roku i nie zdążył doczekać jego otwarcia, które nastąpiło w 1971 roku.

W 1983 roku otwarto Disneyland w Tokio, w 1992 roku w Paryżu, w 2005 roku – w Hongkongu, a w 2016 roku – w Szanghaju.

Disneylandy to jedne z najczęściej odwiedzanych atrakcji na świecie. W paryskim Disneylandzie pojawia się każdego roku (dane sprzed pandemii) około 14 milionów ludzi, a w Kalifornii około 18 milionów. Tylko w Anaheim turyści zostawiają rocznie około 3 miliardy dolarów.

Czytaj też:

Najsłynniejszy diament Hollywood. Miłość, dwa rozwody i biżuteriaCzytaj też:

Jedyna miłość Marilyn Monroe? Do końca życia wysyłał na jej grób kwiatyCzytaj też:

Cudowne "koktajle" i narkotyki. Nieznane oblicze złotej ery Hollywood