Ten zapomniany dziś autor wkraczał do literatury polskiej z przytupem, wraz z takimi przyszłymi tuzami polskiej poezji jak Zbigniew Herbert, Miron Białoszewski, Stanisław Czycz i Jerzy Harasymowicz. Stało się to w grudniu 1955 r. i ten debiut pięciu na łamach „Życia Literackiego” był forpocztą zmian, które dokonać się miały w naszej kulturze, i nie tylko w niej, w roku następnym.

Akuszerami młodych poetów, którzy wnieśli nowy ożywczy ton do zdychającej pod komunistycznym butem liryki, byli odpowiednio: Jan Błoński – rekomendujący Herberta, Artur Sandauer – Białoszewskiego, Ludwik Flaszen – Czycza, Mieczysław Jastrun – Harasymowicza i Julian Przyboś – Drozdowskiego właśnie. Każdy z poetów reprezentowany był dwoma utworami, a tej – jak ją zatytułowano – „Prapremierze pięciu poetów” patronowała Wisława Szymborska, kierująca wówczas działem poezji w krakowskim tygodniku. Redaktorem naczelnym pisma był Władysław Machejek, a wszystko to brzmi dzisiaj tyleż archaicznie, ileż egzotycznie. Drozdowski, z dobrze wtedy widzianym życiorysem robotniczym i dziennikarską praktyką, ale i z fatalnie wręcz postrzeganym pochodzeniem, dał się już poznać wierszem, którego popularności nie dorównał żaden jego inny utwór poetycki – „O szesnastoletniej ukarminowanej”:

Wczoraj

na rogu Piotrkowskiej i Tuwima

szesnastoletnia

ukarminowana na fioletowo

pociągnęła mnie za rękaw

pójdę z tobą

Oczy jak niezapominajki

usta jeszcze świeże

jak nierozkwitła georginia

i mówi

pójdę z tobą

Wziąłem ją

poszliśmy

zarabia na poczcie 400 złotych

emerytura ojca 120

nylony kosztują 200

Jak żyć?

Więc powiedziała

pójdę z tobą

Płakała, bom nie chciał

Powiedziałem że mam żonę

i syna

oboje tęsknią za mną

dwa razy w miesiącu

żona czeka na pieniądze

nie nosi nylonów

Powiedziałem

budujemy ciężki przemysł

budujemy okręty na eksport

samoloty odrzutowe kosztują

tyle co miliard par nylonów

miliard pomadek do ust

fioletowych i innych

dlatego zarabiamy mało

Pokiwała głową

i wróciła

na róg Piotrkowskiej i Tuwima

czekać aż wybudujemy ciężki przemysł

zaopatrzymy wojsko

Szesnastoletnia

ukarminowana na fioletowo.