Tintin kontra bolszewicy

Chyba każdy zna postać dzielnego belgijskiego reportera Tintina i jego pieska Milusia. Ale nie każdy wie, że akcja pierwszego komiksu z ich przygodami rozgrywała się w… bolszewickiej Rosji.

Mowa o „Przygodach Tintina w kraju Sowietów”, który w formie osobnego zeszytu ukazał się w 1930 r. A wcześniej był drukowany w odcinkach w konserwatywnym, antykomunistycznym piśmie „Le Vingtième Siècle”. A konkretnie w jego dodatku dla dzieci.

Komiks odniósł wielki sukces i stał się początkiem legendarnej serii, która przeszła do historii europejskiej kultury masowej. Autorem „Tintina” był belgijski rysownik Georges Prosper Remi (pseudonim Hergé), a w Polsce komiks ukazał się nakładem wydawnictwa Egmont.

Zbóje czekiści

Fabuła jest prosta. Tintin zostaje wysłany przez swoją redakcję do Związku Sowieckiego, aby poinformować belgijskich czytelników, co naprawdę dzieje się w ojczyźnie światowego proletariatu.