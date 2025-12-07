"Tancerz w chmurach". Pantone wybrał kolor roku 2026

Kolorem roku według Pantone jest odcień bieli zwany „Cloud dancer” – „tancerz w chmurach”. To pierwszy odcień bieli, jaki kiedykolwiek otrzymał ten tytuł. Ten konkretny odcień bieli ma znaczenie. Charakteryzuje się „równowagą chłodnych i ciepłych tonów”.

W rozmaitych kulturach biel symbolizuje różne rzeczy. Kojarzona jest z pokojem, czystością, dobrem – stąd np. biała szata chrzcielna czy biała suknia ślubna. Biel to kolor Ducha Świętego ukazywanego w postaci białej gołębicy. W niektórych krajach biel to zarazem kolor przywdziewany na okres żałoby.

Kolor Roku

Pantone to firma z siedzibą w Carlstadt w stanie New Jersey, produkująca systemy używane w przemyśle poligraficznym. Została założona w 1963 roku przez Lawrence'a Herberta. Pantone opracowało swój system kolorów. Stanowi on wzorzec barw nazwany Pantone Color Matching System (PMS). Kolory oznaczane są numerem (np. 2352) z oznaczeniami dodatkowymi wskazującymi np. na fluorescencję, metaliczność. Podstawowa skala opisuje 1761 kolorów.

Pantone od 1999 roku wybiera „kolor roku”. Pantone Color Institute w 1999 roku ogłosił po raz pierwszy, że kolorem roku kolejnego, 2000, będzie stonowany błękit o nazwie „Cerulean”. Na rok 2025 wybrano jasny brąz o nazwie „Mocha Mousse”. Był to zarazem pierwszy odcień brązu, który otrzymał taki tytuł.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej firmy, dokonuje ona wyboru, biorąc pod uwagę trendy panujące w branży rozrywkowej, turystycznej, artystycznej, modowej, projektowej, technologicznej i mediach społecznościowych. Pantone, wybierając kolor roku, stara się przewidywać trendy w designie.

„Cloud Dancer” to pierwszy biały kolor określony barwą roku w dziejach Pantone. Bardziej oficjalnie jest to kolor Pantone 11-4201, określony jako „falista biel przepełniona poczuciem spokoju”, „czyste płótno” symbolizujące „pragnienie nowego początku”.

Jak argumentowano taki wybór?

– Kakofonia, która nas otacza, stała się przytłaczająca, utrudniając usłyszenie głosu naszego wnętrza. Celem „Cloud Dancer” jest uproszczenie, wzmocnienie koncentracji, uwolnienie nas od rozpraszających bodźców zewnętrznych. – przekazała w oświadczeniu Leatrice Eiseman, dyrektor wykonawcza Pantone Color Institute. Zaznaczyła też, że trendy wskazują, że konsumenci pragną więcej „poczucia spokoju, jedności i spójności”.

Nie wszystkim taki wybór się spodobał. Firmie zarzucono promowanie „nudy”. „Bezbarwny kolor roku to sygnał recesji” – pisano w komentarzach na Instagramie. Z drugiej strony styliści zwracają uwagę, że biel to kolor wyjątkowy, który składa się ze wszystkich kolorów widma widzialnego, a zarazem nie da się go uzyskać z użyciem żadnych innych pigmentów. Do tego białe elementy wystroju wnętrz czy odzieży pasują do wszystkiego.

