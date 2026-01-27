Polskie glicze

Historia współczesna
Wizyta ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa w Warszawie. Od lewej: J. Beck. I. Mościcki, J. von Ribbentrop. Styczeń 1939
Wizyta ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa w Warszawie. Od lewej: J. Beck. I. Mościcki, J. von Ribbentrop. Styczeń 1939 Źródło: Instytut Pamięci Narodowej
Cztery miesiące Polska leżała w dryfie, aż Anglicy popchnęli nas do wojny swoimi „gwarancjami”, których Beck uczepił się jak głupi

To sytuacja rzadko spotykana w historii innych narodów, a w naszej powtarzająca się nagminnie – mam wrażenie, że właśnie znowu mamy z nią do czynienia, stąd ten felieton. Postawieni w sytuacji wyboru między złymi rozwiązaniami (szachiści nazywają taką sytuację „zugzwang”) polscy liderzy po prostu odmawiają podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Nie wypalił plan A? Planu B nie będzie, nie będzie też improwizacji. Po prostu ma być tak, jak powinno być. Nie przyjmujemy do wiadomości, że nie jest. Nie zgadzamy się na to.

