Człowiek nigdy nie był tak daleko. Artemis II osiągnął rekordową odległość i wraca na Ziemię

Astronauci lecący w kapsule o nazwie Orion mieli za zadanie okrążyć Księżyc, przelatując po jego tzw. ciemniej stronie, czyli tej niewidocznej z Ziemi. Wcześniej na „drugą stronę” naszego satelity doleciały jedynie sondy bezzałogowe. Artemis II to pierwsza w dziejach załogowa misja, która dotarła w to miejsce i zarazem pierwsza, która dotarła tak daleko od Ziemi. Astronauci NASA to pierwsi ludzie w historii, którzy na własne oczy ujrzeli niewidoczną z Ziemi część Księżyca.

Lata przygotowań

Program Artemis to program eksploracji Księżyca realizowany przez amerykańską Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) ustanowiony w 2017 roku. Jego celem jest lądowanie człowieka na Księżycu po raz pierwszy od czasu misji Apollo 17 z 1972 roku, a w dłuższej perspektywie utworzenie trwałej bazy na powierzchni Księżyca. Program ten ma również stanowić kluczowy etap przygotowań do przyszłych załogowych misji na Marsa.

NASA oraz jej europejscy partnerzy i naukowcy z całego świata (także z Polski) zaplanowali misje od misji Artemis 1 do misji Artemis 4, jednocześnie planując także kolejne etapy programu w zależności od powodzenia poprzednich misji. Każda z misji koncentruje się na starcie rakiety Space Launch System wynoszącej w przestrzeń kosmiczną statek kosmiczny Orion.

twitter

Pierwszy start kapsuły Orion na rakiecie Space Launch System planowano na 2016 rok, jednak misja była niedofinansowana i przez to opóźniona. Ostatecznie bezzałogowa misja Artemis I została zrealizowana dopiero 16 listopada 2022 roku. Misja załogowa Artemis II wystartowała natomiast w nocy z 1 na 2 kwietnia o 00:35 czasu polskiego.

Załogowe lądowanie na Księżycu w ramach misji Artemis III ma nastąpić najwcześniej w połowie 2027 roku. Misja Artemis IV, obejmująca dokowanie do znajdującej się wciąż w planach stacji kosmicznej Lunar Gateway, planowana jest na koniec 2028 roku. Misja Artemis V jest planowana na początek 2030 roku. Zakłada ona dokowanie z modułem ESPRIT należącym do Europejskiej Agencji Kosmicznej, systemem Canadarm3 należącym do Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej oraz dostarczenie na powierzchnię Księżyca pojazdu Lunar Terrain Vehicle. Misja Artemis VI planowana jest na początek 2031 roku. Po zakończeniu misji Artemis VI NASA planuje coroczne lądowania ludzi na Księżycu.

Astronauci biorący udział w misji Artemis II to: dowódca Reid Wiseman, pilot Victor Glover, Christina Koch oraz Jeremy Hansen.

Rekordową odległość od Ziemi astronauci osiągnęli w poniedziałek 6 kwietnia o godz. 19.56 czasu polskiego. Wynosiła ona dokładnie 406764 km. Poprzedni najlepszy wynik pod względem dystansu należał do załogi Apollo 13 z 1970 roku i wynosił około 400000 kilometrów.

W czasie lotu wokół Księżyca astronauci mogli nie tylko na własne oczy zobaczyć niewidoczną z Ziemi część srebrnego globu, ale także ujrzeć unikalne i rzadko widoczne z Ziemi zjawisko uderzeń meteorytów w powierzchnię naszego satelity (astronauci widzieli to zjawisko w postaci rozbłysków). Naukowcy ujrzeli również zaćmienie Słońca przez Księżyc, a także wschód Ziemi „wychodzącej” spoza Księżyca. Z tak unikalnej perspektywy można było wykonać niemożliwe do zrobienia wcześniej zdjęcia.

Misja Artemis II ma trwać około 10 dni. Załoga wykonuje lot po trajektorii tzw. swobodnego powrotu wokół Księżyca. Po okrążeniu Księżyca statek Orion powróci na Ziemię (jest już w drodze powrotnej).

Misja Artemis II to pierwszy raz od ponad pół wieku, od czasu misji Apollo 17 z roku 1972, gdy astronauci wchodzą w strefę księżycową.

Po tym, jak Orion osiągnął rekordową odległość od Ziemi, kanadyjski astronauta i członek misji, Jeremy Hansen, poprosił, aby jeden z księżycowych kraterów nazwać na cześć zmarłej żony astronauty i dowódcy załogi Reida Wisemana, Carroll Taylor Wiseman, która zmarła w 2020 roku z powodu nowotworu. Carroll była pielęgniarką na oddziale intensywnej terapii noworodków.

