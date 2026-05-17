Kilkanaście miesięcy trwało już powstanie antykomunistyczne. Równolegle Sowieci umacniali swoją władzę pod przykrywką „Polski Ludowej”, która miała imitować suwerenną władzę, działającą w interesie podbitego kraju. Aż tu nagle, w dniu święta narodowego 3 maja 1946 r. miała miejsce okazała defilada oddziałów partyzanckich NSZ w uzdrowiskowej miejscowości Wisła! Przebywający tam wówczas w sanatoriach byli więźniowie obozów koncentracyjnych i pacjenci miejscowych uzdrowisk byli zszokowani.