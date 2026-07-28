Zakręcona historia pleśni
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Historia współczesna
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Zakręcona historia pleśni

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Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica)
Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica) Źródło: PAP / Marcin Gadomski
Dzisiejsza lewica to paniczykowie, którzy nigdy nie splamili się uczciwą pracą i nigdy nie stanęli przed dramatycznym pytaniem, jak dotrwać do pierwszego

Nie miejsce tu na opisywanie bieżącej polityki, ale wyjątkowo wspomnę o występie lewicowej minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk na partyjnym wiecu na początku lipca. Pani minister, kreowana przez swoją partię na „wyborczą lokomotywę”, poświęciła swe wystąpienie przestrogom przed rosnącą w siłę prawicą, szczególnie tą „skrajną”. No i co? – państwo spytają. Partyjna propaganda „us usual”. Otóż ciekawa jest retoryka, po którą sięgnęła działaczka lewicy. Nazwała mianowicie prawicę „pleśnią”, która wyrasta na nierównościach, biedzie i poczuciu niesprawiedliwości.

Mniejsza o odczłowieczanie politycznego przeciwnika – jak nie „sepsa”, to „pleśń” – bo to klasyka propagandy i od czasów Goebbelsa nic nowego w tej kwestii nie wymyślono. Ale czyż nie jest godnym odnotowania chichotem historii fakt, że ten propagandowy chwyt przyszedł do głowy właśnie działaczce partii, która nazywa się „Lewica”?

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu miesięcznika Historia Do Rzeczy.
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