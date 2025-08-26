Duma I Rzeczypospolitej. Szlachta bez kompleksów

„Cel takich opowieści jest oczywisty: mamy się wstydzić szlachty i wszystkiego, co się z nią wiązało. W tym numerze przyglądamy się światu, który stworzyli na naszych ziemiach panowie bracia. Czy był on idealny? Oczywiście, że nie, i opowieści o wyzysku z czegoś się przecież brały. Nie sposób jednak patrzeć na nasze dzieje w oderwaniu od realiów, które panowały wtedy w całej Europie. Szlachta I RP budziła ogromne zainteresowanie wśród cudzoziemców przede wszystkim z uwagi na swobody, którymi cieszyli się jej przedstawiciele. Wielu przybyszom z innych państw, przyzwyczajonym do monarchii absolutnych, coś takiego nie mieściło się w głowie. Okazuje się też, że sytuacja chłopstwa żyjącego w I RP na pewno nie była gorsza niż gdzie indziej w Europie”. – pisze redaktor naczelny „Historii DoRzeczy”, Piotr Włoczyk.
Historia DoRzeczy 9/2025
W najnowszym numerze odzieramy z mitów i przekłamań panujące od lat i nasilające się w ostatnim czasie opowieści o polskiej szlachcie. Kim była szlachecka brać, jakimi zasadami się kierowała, co szlachtę inspirowało, co szanowali, a czego nie znosili? „Wszyscy jesteśmy duchowymi potomkami obywateli, którzy założyli dawną Rzeczpospolitą” – pisze w pierwszym tekście Jacek Komuda. I trzeba się z nim zgodzić.
Zapraszamy do lektury wrześniowego numeru obiecując fascynującą podróż po Pierwszej Rzeczypospolitej!
Co ponadto?
Jednak panowie bracia to nie jedyny temat poruszany w bieżącym numerze. Co jeszcze znajdziecie Państwo w środku? Zachęcamy do zapoznania się ze spisem treści „Historii DoRzeczy”:
