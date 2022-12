Średniowieczne sposoby na świąteczną rutynę

Średniowieczne obchody świat to jedno wielkie świętowanie. Zamiast jednej uczty wigilijnej biesiadowano przez dwanaście dni pod rząd. Zamiast skromnych upominków typową cechą tego okresu były polityczne hołdy i spektakularne nadania. Święta w średniowieczu nie były spokojne. Nie posiadały również charakteru rodzinnego.

Upolitycznienie świąt?

Sposoby obchodzenia świąt Bożego Narodzenia w średniowieczu znamy głównie dzięki analogiom z dziejów sąsiednich państw. Były to obchody Narodzenia Pańskiego, które były nacechowane paternalizmem i państwową etykietą. Bożonarodzeniowe zwyczaje świąteczne w okresie wieków średnich są bowiem elementem historii politycznej tej epoki. Miało to związek z tym, że rocznica narodzin Jezusa, a więc jego inauguracji w roli Boga Wcielonego, idealnie nadaje się na uroczystość związaną z wszelkimi początkami ziemskiej władzy. Ten zwyczaj pochodzi od samego Karola Wielkiego. W 800 roku król Franków został wyniesiony do rangi nowego lidera politycznego Zachodu. Stało się to nie kiedy indziej, a w dniu Bożego Narodzenia. Przykład Karola Wielkiego był powielany przez licznych władców Niemiec i ościennych krajów. W dniu Bożego Narodzenia miała miejsce koronacja Ottonów rządzących Rzeszą. Z kolei w Anglii tradycję kontynuował Wilhelm Zdobywca. Koronę nałożono mu na głowę w Boże Narodzenie 1066 roku. Było to zwieńczenie słynnej bitwy pod Hastings. Z kolei termin pierwszej polskiej koronacji nie jest pewny. Większość historyków zakłada, że doszło do tego wydarzenia na Wielkanoc 1025 roku. Pojawiają się też jednak głosy, wedle których ceremonia nastąpiła już w roku 1024. I to właśnie w Boże Narodzenie.

Rocznica chrztu Polski?

Święto mogło być szczególnie bliskie Piastom także z innego powodu. Przypuszcza się, że w 966 rocznicę narodzin Jezusa doszło do aktu, który wprowadził Polskę do Europy. A więc do chrztu Mieszka I i jego dworu. Z kolei w Niemczech Narodzeniu Pana towarzyszyły wielkie zjazdy państwowe, negocjacje i synody kościelne. Dzień 25 grudnia był również czasem wyrażania swoich poglądów w sposób publiczny. Ten dzień był bowiem okazją do publicznych manifestacji. Boże Narodzenie stanowiło też moment na okazywanie łaski przez władców. Szczególnie, po wygranych bitwach i potyczkach.

Osobliwe prezenty

W okresie średniowiecza nie było jeszcze choinek bożonarodzeniowych. Najwyżej spotykano mniej ostentacyjne, roślinne ozdoby. Nie widywano też prezentów świątecznych w dzisiejszym rozumieniu. Nikt nie wymieniał się owiniętymi w ozdobny papier pudełeczkami. Jednak już, gdy dawano prezenty były o wiele bardziej wysublimowane. Do tego typu podarunków należały przykładowo nowe tytuły, majątki ziemskie i wszelkie, inne honory. Prezenty, a raczej dary otrzymywali też władcy. Lud bowiem przynosił do monarchy rozmaite dary. Przyjęcie prezentów przez władcę było wielkim zaszczytem dla osoby, która przynosiła podarek.

Uczta

Nie można było mówić o intymnej, rodzinnej atmosferze świąt. Uroczystości odbywały się publicznie i przy udziale niezliczonych gości. Organizowano wystawne uczty. Co ciekawe, w czasach pierwszych Piastów ani w Polsce, ani w krajach ościennych, nie obchodzono jeszcze wigilii. Wielkie biesiady przypadały na dwanaście kolejnych dni. To były pełnoprawne obchody Bożego Narodzenia. W średniowiecznej Anglii na okazję świąt król rozkazał zabić nawet sześćset wołów. Święta nie obfitowały także w słodycze. Miało to związek z tym, że w średniowieczu nie znano jeszcze cukru. Wszystko słodzono miodem. Cukier, który przywędrował z krajów arabskich w szesnastym wieku. W średniowieczu jedyny cukier, jaki znano, to trzcinowy. Ale było go tak mało, tak rzadko się pojawiał, że możemy powiedzieć że właściwie go nie było. I jeżeli już stosowano, to faktycznie szczyptę, jako przyprawę.

