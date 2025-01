1000. rocznica powstania Królestwa Polskiego. Jakie obchody przygotowały władze państwowe i lokalne?

W 2025 roku przypada tysiącletnia rocznica koronacji pierwszych polskich monarchów. Bolesław Chrobry, drugi historyczny władca Polski i pierwszy polski król, został koronowany 18 kwietnia 1025 roku w Gnieźnie. Kilka miesięcy później, po jego śmierci, nałożono koronę na skronie jego syna, Mieszka II Lamberta.

Jak do tej pory, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie odpowiedziało naszej redakcji na pytania, jakie centralne obchody tej rocznicy planuje zorganizować polski rząd oraz sam resort. Przyjrzyjmy się jednak, jakie wydarzenia będą organizowane przez władze lokalne oraz różnego rodzaju instytucje.

Warto zwrócić uwagę na wydarzenia, które przez cały rok będą organizowane w Gnieźnie. Władze miasta przygotowały wiele atrakcji, wystaw i spotkań związanych z koronacją pierwszych królów.

Kalendarium wydarzeń na Milenium Koronacji Pierwszych Królów Polski

Co w najbliższych miesiącach wydarzy się w Polsce?

11 listopada 2024 – 29 czerwca 2025

W tym czasie w Muzeum Historii można zapoznać się z wystawą „1025. Narodziny Królestwa”.

„Jakim państwem było królestwo Bolesława Chrobrego? Gdzie leżały jego największe bogactwa? Czym zajmowali się jego mieszkańcy? Co jedli, jak mieszkali, w co wierzyli? O tym wszystkim opowiada nowa wystawa czasowa w Muzeum Historii Polski upamiętniającą 1000. rocznicę koronacji pierwszego króla Polski. Zwiedzający wyruszą w podróż po wczesnośredniowiecznej Polsce: barwnej krainie warownych grodów, zasobnej bogactwem lasów, jezior, rzek i mokradeł. Dawne zwyczaje współistniały tam z wziętymi z zewnątrz tradycjami chrześcijaństwa i świata śródziemnomorskiego”. – czytamy na stronie MHP.

20 stycznia – 31 marca

„Ferie z Bolkiem” – to seria wydarzeń dla dzieci i młodzieży, których organizatorem jest Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy.

13 kwietnia

13 kwietnia o godz. 12:00 nastąpi otwarcie wystaw „Chrobry. Życie i twórczość”, której autorem jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

16 kwietnia

Z okazji milenium Królestwa Polskiego Narodowy Bank Polski wyemituje monety kolekcjonerskie z serii „Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego”.

23 kwietnia

Tego dnia odbędzie się uroczysta rada Rady Miasta Gniezna. W jej trakcie zostaną uhonorowane osoby, które przyczyniły się do organizacji obchodów milenium.

26 kwietnia

W Gnieźnie odbędzie się spotkanie przedstawicieli szkół noszących imię Bolesława Chrobrego i Mieszka I.

1 maja

Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie przygotowuje piknik edukacyjny pod nazwą „Życie codzienne za panowania króla Bolesława Chrobrego”. W programie tego wydarzenia znaleźć można: zajęcia terenowe, warsztaty, prelekcje. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Pierwszych Piastów.

1 – 4 maja

W Gnieźnie odbędzie się zlot Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego pod hasłem „Razem, po królewsku”.

7 – 8 czerwca

W tych dniach w Gnieźnie odbędzie się wydarzenie pod nazwą: Ogólnopolski Zlot Turystów w 1000. rocznicę koronacji pierwszych królów Polski. Będzie to okazja do odbycia wycieczek z przewodnikiem, wysłuchania wykładów oraz wspólnego radosnego świętowania.

17 czerwca

W Gnieźnie będzie miało miejsce otwarcie wystawy planszowej pt. „Pierwsi królowie Polski i Węgier – Bolesław Chrobry i Stefan I Wielki. 1000 rocznica koronacji Bolesława Chrobrego”.

11 – 13 lipca

Również w Gnieźnie odbędzie się 15. Konwent Fantastyki Fantasmagoria. To wydarzenie dla fanów fantasy, science fiction, cosplay, a także gier planszowych i historii. Program wydarzenia jest naprawdę bardzo bogaty.

18 – 20 lipca

W Gnieźnie będzie odbędzie się Festiwal Kultury Słowiańskiej pod nazwą „Koronacja Królewska”.

„Wydarzenie o charakterze rekonstrukcyjnym łączące elementy edukacyjne i kulturowe, wykorzystujące historię Gniezna jako Pierwszej Stolicy Polski – miejsca, które dało początek państwu polskiemu; miejsca, w którym koronowano 5 pierwszych polskich królów. Widowisko organizowane od 2000 roku pod hasłem »Spotkania z historią« w 2009 roku zostało zmodyfikowane pod względem merytorycznym, a do bogatego programu weszły na stałe elementy teatralne, znajdujące swój wyraz w inscenizacjach koronacji pierwszych królów polskich. Każdego roku w ostatni weekend lipca »Koronacja Królewska« przyciąga do Gniezna wielu turystów spragnionych bezpośredniego kontaktu z realiami piastowskiej Polski. U podnóży gnieźnieńskiej katedry powstaje średniowieczne obozowisko z kramami rzemieślników, gdzie każdy może spróbować sił w wyrobie sieci rybackich i biżuterii, tkaniu krajek, szyciu sakiewek ze skóry czy toczeniu naczyń na kole garncarskim. Chętni mogą oddać się w ręce kata, skorzystać z łaźni parowej, skosztować strawy warzonej według dawnych receptur. Bitwom towarzyszą pokazy konne, a sztukę władania bronią można podziwiać podczas turnieju »O Miecz Bolesława Chrobrego«, turnieju łuczniczego »o Złoty Trzos Gnieźnieńskiego Grodu« oraz »Średniowiecznego Turnieju Siłaczy o Gnieźnieński Pas Mocy«. Innymi atrakcjami są: piastowska wioska dla dzieci ze stanowiskami warsztatowymi i edukacyjnymi, polana szeptuchy, spektakle teatralne, pokazy rzemiosła, widowiska ognia i koncerty muzyki dawnej. W ostatnich dwóch latach dużego znaczenia w ramach imprezy nabrał wątek edukacyjny: konkursów i zajęć artystycznych dla dzieci nawiązujących do rocznicy koronowania w 1025 roku pierwszego Polskiego Króla Bolesława Chrobrego oraz rocznicy przyjęcia Chrztu Polski przez Mieszka I, a także widowisko tytułowe KORONACJA KRÓLEWSKA. W 2025 roku to widowisko nabierze szczególnego znaczenia, gdyż rok 2025 ogłoszono Rokiem Milenium Koronacji Dwóch Pierwszych Królów – Bolesława Chrobrego i Mieszka II”. – czytamy na stronie gniezno2025.pl

20 lipca

Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu organizuje „Letnie o Piastach bajanie”. To piknik historyczny, w czasie którego będzie można dowiedzieć się więcej o początkach państwa polskiego. Odbędzie się m.in. inscenizacja historyczna, warsztaty, pokazy dawnej broni.

1 – 10 sierpnia

W Gnieźnie odbędzie się widowisko plenerowe „Millennium Koronacji Bolesława Chrobrego”.

„W ciągu sześciu dni wydarzenie obejrzy aż 12 000 widzów, którzy będą mieli okazję podziwiać emocjonujące przedstawienie z udziałem 200 statystów. Przeniesiemy Państwa do średniowiecza, aby wspólnie uczcić moment koronacji pierwszego króla Polski. To wyjątkowa okazja, by przeżyć niezapomniane chwile pełne historii, sztuki i pasji”. (gniezno2025.pl)

14 – 17 sierpnia

W tych dniach w Gnieźnie będzie miało miejsce sportowe wydarzenie pod nazwą Supermaraton królewski.

16 – 17 sierpnia

Gród w Grzybowie zaprasza na XII Grzybowski Turniej Wojów. W jego trakcie odbędą się pokazy, animacje historyczne, konkursy wiedzy o X-XI wieku w Polsce.

11 – 14 września

W tych dniach odbędzie się w Gnieźnie XII Zjazd Gnieźnieński, którego hasłem będzie „Odwaga pokoju. Chrześcijanie razem dla przyszłości Europy”. Wydarzenie organizuje Konferencja Episkopatu Polski.

„Wszyscy wiemy jak bardzo świat i Europa potrzebują dziś pokoju. Dlatego w czasie przyszłorocznego Zjazdu będziemy chcieli zastanowić się nad tematyką pokoju, jak również podjąć działania na rzecz pokoju, czerpiąc z bogatej tradycji chrześcijańskiej, dziedzictwa humanistycznego ludzkości oraz doświadczenia działaczy społecznych. W czasie Zjazdu, jak również w przygotowaniach do niego, chcemy stworzyć przestrzeń do wspólnego budowania pokoju poprzez jednoczenie, integrowanie i angażowanie różnorodnych środowisk chrześcijańskich, mogących stać się inspiracją dla społeczności lokalnej i globalnej. Chcemy, by zbliżający się Zjazd Gnieźnieński przypominał nie tyle klasyczną konferencję naukowej, lecz by stał się miejscem spotkania, wzajemnego słuchania i warsztatowej pracy. Zapraszamy więc na to wydarzenie ważne postacie życia społecznego i kościelnego, cenionych mówców, ale przede wszystkim spotkamy się ze sobą, aby porozmawiać i pomyśleć o możliwościach wspólnego działania”. Więcej na stronie: gniezno1000.pl

17 – 20 września

W tych dniach w Gnieźnie odbędzie się VIII Kongres Mediewistów Polskich. Hasłem przewodnim konferencji naukowej będzie hasłem „Władza – korona – terytorium”.

5 listopada

Narodowy Bank Polski wyemituje banknot kolekcjonerski z serii „Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego”. Banknot o nominale 20 zł zostanie wydany w nakładzie do 70 tysięcy sztuk.

Kalendarium będzie z biegiem czasu aktualizowane. Zachęcamy do śledzenia nowych informacji.

