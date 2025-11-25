Militarnym szlakiem przez Finlandię

Organizowane w Finlandii oddziały kawalerii i piechoty stanowiły istotny składnik armii szwedzkiej w okresie jej największych triumfów. Później – będąc już pod rosyjskim panowaniem – Finowie tworzyli elitarne oddziały lekkiej piechoty. Strzelcy uzbrojeni w gwintowane sztucery dali się we znaki m.in. polskim żołnierzom podczas wojny 1831 r. O wojennej spuściźnie świadczą rozrzucone po kraju gotyckie zamki i nowożytne twierdze. Do największych atrakcji turystycznych należy Sveaborg (fińska Suomenlinna), imponująca nadbrzeżna twierdza bastionowa określana Gibraltarem Północy. Zaczęli ją wznosić Szwedzi pod koniec I połowy XVIII w. w odpowiedzi na zagrożenie rosyjskie. Liczne dzieła fortyfikacyjne oraz budynki zaplecza zlokalizowano na sześciu niewielkich wyspach, które nie tylko chroniły stołeczne Helsinki (oddalone od twierdzy o zaledwie kilometr), lecz także stanowiły bezpieczne schronienie dla okrętów wojennych.

Muzea w twierdzy Sveaborg

Sveaborg uczestniczył w działaniach wojennych kilkakrotnie; w 1808 r. atakowany był przez Rosjan, a w czasie wojny krymskiej przez flotę brytyjską. W obu przypadkach twierdza doświadczyła intensywnego bombardowania, przy czym to drugie spowodowało ogromne zniszczenia. Ostatni wojenny epizod miał miejsce w 1944 r., kiedy nad twierdzę nadleciały sowieckie bombowce. Dziś miejsce to należy do najlepiej zachowanych bastionowych założeń obronnych, a spacer po kamiennych fortyfikacjach, kazamatach i działobitniach zapewnia niezapomniane wrażenia.