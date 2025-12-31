Przepowiednia o końcu świata i papieskie błogosławieństwo

Świętowanie Nowego Roku (i zarazem żegnanie starego) jest już tradycją. W różnych częściach świata zwyczaje związane z nocą sylwestrową i Nowym Rokiem są różne, ale właściwie wszędzie nie może się obyć bez dobrej zabawy, muzyki i lampki szampana o północy. A kiedy pojawiły się specjalne obchody 31 grudnia?

Koniec świata

Według przepowiedni Sybilli koniec świata miał nastąpić w roku 1000. Nic dziwnego zatem, że ówcześnie żyjący, w końcu pierwszego tysiąclecia, z niepokojem oczekiwali nocy z 31 grudnia 999 roku na 1 stycznia 1000 roku.

Przepowiadano, że koniec świata nastąpi w chwili, kiedy z podziemi Watykanu wyjdzie potężny smok-potwór nazwany Lewiatanem. Potwora miał tam uwięzić żyjący na przełomie III i IV wieku papież Sylwester I – w jaki sposób? Tego kroniki już nie przekazały.

Lewiatan miał zniszczyć całą ziemię, spalić ją na popiół, strącić z nieboskłonu wszystkie gwiazdy. Strach przed Lewiatanem wzmógł się jeszcze bardziej, kiedy w 999 roku na tronie piotrowym zasiadł… Sylwester II. Niektórzy odczytali to jako zły omen.

31 grudnia 999 roku wiele osób czekało na niechybny koniec. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło. Lewiatan, ani inny żaden potwór, nie wychynął z otchłani. 1 stycznia roku 1000 rozpoczął się zupełnie zwyczajnie. Ludzie z radości zaczęli świętować. Wielu wyszło z domów na ulice, tańczono i śpiewano. Na cześć dwóch papieży Sylwestrów, ostatni dzień roku nazywamy do dzisiaj „Sylwestrem”. 1 stycznia 1000 roku papież Sylwester II udzielił wszystkim wiernym błogosławieństwa „Miastu i Światu” (Urbi et Orbi), co dało początek trwającej wciąż tradycji.

Zwyczaje sylwestrowe

Imprezy sylwestrowe w Polsce pojawiły się dopiero w XIX wieku. Początkowo świętowano raczej w bogatszych domach i dużo częściej w miastach, co nie znaczy, że mieszkańcy wsi nie mieli swoich sylwestrowo – noworocznych zwyczajów.

W wiejskich domach w ostatni dzień roku przygotowywano do jedzenia potrawy z pieczonych mięs, pito alkohol, a wieczorem dzielono się specjalnie w ten dzień pieczonymi chlebkami życząc sobie przy tym wszystkiego najlepszego na Nowy Rok.

Ludzie w ostatni dzień starego roku kierowali się także różnymi przesądami. Najważniejszym był chyba… zakaz sprzątania. Uważano, że porządki w Sylwestra spowodują, że z domu wymiecie się szczęście. W Sylwestra należało ponadto zapisać na czerwonej kartce wszystkie swoje zmartwienia i problemy, a następnie kartkę spalić. Aby zapewnić sobie powodzenie u płci przeciwnej w kolejnym roku, w Sylwestra trzeba było założyć zupełnie nową bieliznę. Pomyślność na Nowy Rok miało także dać nakręcenie zegarów tuż po północy albo otwarcie okna – w ten sposób ludzie wpuszczali szczęście do swego domu.

Czytaj też:

Sylwestrowe bale w dawnej Polsce. Od kiedy hucznie świętujemy?Czytaj też:

Człowiek, który pokazał Polakom Tatry. Ojciec górskiej turystykiCzytaj też:

QUIZ: Królowe polskich ekranów doby PRL. Pamiętasz je?