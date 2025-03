Święty, który pogromił węże

Saint Patrick’s Day, czyli Dzień Świętego Patryka był początkowo świętem samych Irlandczyków. Z czasem dzień ten zaczęto w radosny sposób obchodzić wszędzie tam, gdzie mieszkają osoby o irlandzkich korzeniach.

Życie św. Patryka

Św. Patryk, a właściwie Magonus Sucatus Patricius, urodził się około 385 roku n.e. w Brytanii, prawdopodobnie w Szkocji w zamożnej chrześcijańskiej rodzinie posiadające obywatelstwo rzymskie. W wieku 16 lat Patryk (Magonus) został porwany przez Irów. Trafił do Irlandii, gdzie został sprzedany do niewoli. Przez następne sześć lat pracował jako pasterz w Irlandii. W tym czasie, według jego relacji, jedyną jego pociechą była religia. W najcięższych momentach zwracał się poprzez modlitwę do Boga.

Pewnej nocy, idąc za głosem, który usłyszał, postanowił uciec z niewoli. Przebywszy pieszo setki kilometrów, udało mu się wrócić do Brytanii, gdzie spotkał się z rodziną. Powrót do domu nie sprawił jednak, że Patryk znalazł spokój. Nurtowała go konieczność powrotu do Irlandii. Chciał nieść Irlandczykom wiarę chrześcijańską.

Św. Patryk wstąpił do klasztoru w Saint-Honorat. Po jakimś czasie, po nieudanej misji do Irlandii misjonarza Palladiusza, to Patryk został wybrany jego następcą. Już jako biskup, wraz z towarzyszami, Auksyliuszem i Iserninusem, wyruszył znowu na „zieloną wyspę”, do Irlandii. Dotarł tam w 433 roku.

Św. Patryk nawrócił tysiące Irlandczyków i wybudował wiele kościołów na całej wyspie. Po niespełna 30 latach ewangelizacji, życia w ubóstwie, nauczania, podróżowania i niestrudzonej pracy, św. Patryk zmarł (prawdopodobnie) 17 marca 461 roku w Saul, gdzie zbudował swój pierwszy kościół (podaje się również, że Patryk zmarł pomiędzy 457 a 492 rokiem). Został pochowany w Dún Legthglaisse.

Dzień Świętego Patryka

Już po jego śmierci, wokół św. Patryka narosło wiele legend. Ogłoszono go patronem Irlandii. Opowiadano, że tłumacząc ludziom, czym jest tajemnica Trójcy Świętej używał trzylistnej koniczyny, która – pomimo, że ma trzy listki – jest tak naprawdę jednością (tam samo jak Jeden Bóg w Trójcy Świętej). W sztuce Patryk często przedstawiany jest jako człowiek depczący węże. Zgodnie z legendą to właśnie on wypędził te gady z Irlandii, które pod jego wpływem uciekły do morza.

Od wieków Irlandczycy obchodzą rocznicę śmierci św. Patryka jako święto religijne, uczęszczając rano do kościoła a popołudniami świętując na festynach i przyjęciach.

Pierwsza parada z okazji Dnia Świętego Patryka odbyła się, co może być zaskakujące, nie w Irlandii, ale w Ameryce Północnej. Miało to miejsce 17 marca 1737 roku. Obecnie parady z okazji St Patrick's Day odbywają się w wielu miejscach na świecie – wszędzie, gdzie mieszkają Irlandczycy. Uczestnicy uroczystości ubierają się na zielono, do klap marynarek przypinają zielone koniczyny, a toasty wznoszą kuflami piwa (barwionego niekiedy na zielono). Narodową irlandzką potrawą przyrządzaną z okazji Dnia Świętego Patryka jest peklowana wołowina z kapustą. Od 1962 roku 17 marca woda w Chicago River w USA barwiona jest ponadto na zielony kolor.

