Zagadka Göbekli Tepe

To miejsce pojawiło się w niejednym odcinku znanego, choć – delikatnie mówiąc – kontrowersyjnego z punktu widzenia historyka serialu pt. „Starożytni kosmici”. Nie ma się jednak co dziwić. Göbekli Tepe jest tak niesamowite, że teoria o wpływie istot pozaziemskich na jego powstanie może się niektórym wydawać rzeczywiście najbardziej prawdopodobna, gdyż żadna inna nie pasuje do wiedzy, jaką dotąd posiadaliśmy.

Göbekli Tepe jest starsze niż egipskie piramidy i Stonehenge, a także maltańskie megalityczne budowle znane jako Ġgantija, które jeszcze nie tak dawno uważano za najstarszą „wielkoformatową” budowlę stworzoną przez człowieka. Młodsza od Göbekli Tepe jest nawet znajdująca się w tureckiej Anatolii osada Çatalhöyük, która powstała ok. 7500–6500 r. p.n.e. i którą uważa się za jedno z najstarszych ludzkich osiedli. Miejsce to powstało tym samym wcześniej niż pismo i… koło.

Tajemniczą aurę wokół Göbekli Tepe potęguje fakt, że na terenie Turcji znaleziono jeszcze inne podobne struktury (choć mniejsze), np. Karahan Tepe i Nevalı Çori. Pomimo licznych znalezionych w tych miejscach artefaktów wciąż wiemy o tych kompleksach zaskakująco mało. Kim byli ludzie, którzy zbudowali te struktury? Jakie funkcje one pełniły? I wreszcie – dlaczego po latach wszystko zostało zasypane piaskiem, jakby nie chciano, aby ktokolwiek je w przyszłości odnalazł? Na temat tych preneolitycznych świątyń powstało wiele teorii. Brak źródeł pisanych, a nawet niemożność porównania tych miejsc z innymi strukturami na świecie sprawiają, że przyciągają one „historyków” gotowych snuć nawet najbardziej oderwane od rzeczywistości teorie.

Bodaj najpopularniejsza z nich mówi, że Göbekli Tepe jest dziełem istot pozaziemskich, gdyż łowcy zbieracze nie byli zdolni do wznoszenia tak precyzyjnych budowli. Są i tacy, którzy posuwają się jeszcze dalej, twierdząc, że w miejscu tym kosmici stworzyli bramę do innego wymiaru.