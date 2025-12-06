Tajemniczy św. Mikołaj. Co o nim wiemy?
Udostępnijdodaj Skomentuj
Starożytność

Tajemniczy św. Mikołaj. Co o nim wiemy?

Dodano: 
Św. Mikołaj ratujący niewinnych przed śmiercią. Mal.Ilja Riepin
Św. Mikołaj ratujący niewinnych przed śmiercią. Mal.Ilja Riepin Źródło: Wikimedia Commons
Co wiemy o bohaterze tego dnia? Kim jest święty Mikołaj? Ile w ogóle o nim wiemy, a ile z opowieści na jego temat to legendy?

Wspomnienie świętego Mikołaja przypada na 6 grudnia. Dzień ten, znany powszechnie jako Mikołajki, jest czasem obdarowywania się drobnymi upominkami. A co wiemy o samym bohaterze tego dnia? Kim jest święty Mikołaj? Ile w ogóle o nim wiemy, a ile z opowieści na jego temat to legendy?

Życie Mikołaja z Miry

Święty Mikołaj żył na przełomie III i IV wieku. Urodził się prawdopodobnie w Patarze (dzisiejsza Turcja). Był on biskupem Miry, podobno brał udział w soborze nicejskim, który odbył się w 325 roku, lecz nie ma na to pewnych dowodów, gdyż żadne źródło pochodzące z wcześniejszego okresu, niż VI wiek, nie przekazało o Mikołaju żadnej wzmianki. Mikołaj miał zginąć śmiercią męczeńską, lecz wiadomość o tym pojawiła się (przynajmniej spośród zachowanych źródeł) dopiero w połowie VI wieku za panowania Justyniana Wielkiego.

Pierwsze pewne informacje o Mikołaju pojawiają się dopiero w dziele „Praxis de Stratelatis” z VI wieku. Według tego przekazu niejaki Mikołaj miał uratować życie sześciu żołnierzy cesarza Konstantyna Wielkiego skazanych na śmierć. Kolejne fakty na temat świętego Mikołaja ukazywały się w kolejnych dziełach w dalszych latach, a kult świętego Mikołaja, biskupa Miry, rozwijał się w całym świecie chrześcijańskim.

Możliwe, że ludzie żyjący w VI-IX wieku posiadali więcej sprawdzonych informacji na temat Mikołaja. Niestety do dnia dzisiejszego zachowało się stosunkowo niewiele źródeł, a daty ich powstania powodują, że prawdziwość wielu informacji na temat świętego Mikołaja poddawana jest w wątpliwość. Niektórzy historycy zastanawiali się nawet, czy ktoś taki jak święty Mikołaj faktycznie kiedykolwiek istniał.

Święty Mikołaj z Miry. Ikona Aleksa Pietrowa z 1294 roku

Bez względu na dylematy badaczy, święty Mikołaj od ponad tysiąca lat otoczony jest kultem przez kolejne pokolenia chrześcijan. Od bardzo dawna Mikołaj jest znany i popularny nie tylko w kościele katolickim, ale również prawosławnym i grekokatolickim. Mikołajowi przypisuje się także liczne cuda, jakie czynił za życia.

O świętym Mikołaju powstało bardzo wiele opowieści. Część z nich to z pewnością tylko piękne legendy, lecz kto wie – w każdej takiej historii obecne może być ziarno prawdy.

Według najczęściej powtarzanych opowieści, święty Mikołaj od najmłodszych lat miał być bardzo pobożny i szlachetny. Po śmierci swoich rodziców postanowił oddać cały majątek. Całe życie pomagał biednym i pokrzywdzonym. Jako biskup Miry zwalczał pogaństwo i sprzeciwiał się arianom. Z dzieła Szymona Metafrastesa (pochodzącego z IX wieku) dowiadujemy się, że Mikołaj był przez pewien czas więziony przez kolejnych cesarzy, co uczyniło męczennikiem za wiarę. W 325 roku, już jako biskup, brał udział w soborze w Nicei. W tym czasie był blisko cesarskiego dworu i przyjaźnił się z samym cesarzem Konstantynem Wielkim, który w 313 roku wydał edykt mediolański, w którym zrównywał religię chrześcijańską z innymi religiami (był to, de iure, początek końca instytucjonalnego prześladowania chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim).

Kolejne żywoty świętego Mikołaja powstawały jeszcze w IX, a później w XII i XIII wieku. Autorzy tychże dzieł hagiograficznych czerpali od swoich poprzedników, a także z licznych legend i opowieści ludowych na temat świętego Mikołaja.

Święty Mikołaj, według różnych przekazów, miał umrzeć 6 grudnia 345 lub 352 roku. Ciało świętego zostało przeniesione w 1087 roku z Miry do Bari w południowej Italii przez kupców z Bari, który obawiali się ataku Turków na Mirę. Tam właśnie, w bazylice we włoskim Bari, doczesne szczątki Mikołaja spoczywają do dzisiaj (ciekawostką jest, że właśnie w tej bazylice pochowana jest nasza polska królowa, Bona Sforza).

Dzień 6 grudnia czczony jest jako wspomnienie świętego Mikołaja przynajmniej od pierwszej połowy IX wieku. Od czasu Soboru Watykańskiego II (1969 rok) święto świętego Mikołaja zostało zniesione. W jego miejsce ustanowiono wspomnienie dowolne. Święty Mikołaj uznawany jest za patrona osób będących w trudnej sytuacji, a także patrona dzieci.

Czytaj też:
"Dziecko grzechu i łaski". Od grzesznika do Doktora KościołaCzytaj też:
Kamienna zagadkaCzytaj też:
Cudownie ocalałe. 10 najstarszych zabytków polskiego piśmiennictwa

Źródło: DoRzeczy.pl