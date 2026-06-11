Gdzie pochowano Aleksandra Wielkiego? To do dziś tajemnica
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Starożytność

Gdzie pochowano Aleksandra Wielkiego? To do dziś tajemnica

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Aleksander Wielki przecinający węzeł gordyjski
Aleksander Wielki przecinający węzeł gordyjski Źródło: Wikimedia Commons
Aleksander Wielki zmarł 10 czerwca 323 roku. Choć na temat jego pochówku zachowały się szczątkowe informacje, cały czas nie wiadomo, gdzie ostatecznie złożono jego ciało.

Miejsce pochówku Aleksandra Wielkiego to jedna z największych zagadek światowej archeologii.

Tajemnica od wieków

Wielu badaczy podawało już różne lokalizacje grobowca Aleksandra Wielkiego. W ostatnim czasie tą sprawą zajmuje się m.in. Grecki Instytut Badań nad Cywilizacją Aleksandryjską. Zdaniem pracujących tam badaczy Aleksander Macedoński został pochowany w Aleksandrii w Egipcie. To najczęściej powtarzana hipoteza. Czy możliwa?

Aleksander Wielki

Naukowcy powołują się przede wszystkim na źródła historyczne, które wskazują, że władca imperium został pochowany w Aleksandrii. Właśnie tam jego grobowiec odwiedzać starożytni turyści. Sugeruje się, że miejsce pochówku Aleksandra zostało celowo ukryte w pierwszych wiekach istnienia chrześcijaństwa, aby złodzieje nie mogli go splądrować oraz aby nie stało się ono miejscem masowych pielgrzymek.

Aleksander Macedoński stworzył jedno z najbardziej rozległych imperiów świata. Zmarł 10 czerwca 323 roku p.n.e. w Babilonie. Jego ciało zostało poddane mumifikacji. Pierwotnie planowano przewieźć je do Macedonii, do królewskiej nekropolii dynastii Argeadów, ale podczas transportu kondukt przejął Ptolemeusz I Soter, jeden z generałów Aleksandra, który przewiózł zwłoki do Egiptu.

Aleksander na Bucefale podczas bitwy pod Issos (333 p.n.e.). Fragment tzw. mozaiki Aleksandra z Domu Fauna w Pompejach

Źródła starożytne wskazują, że ciało spoczęło najpierw w Memfis, a następnie zostało przeniesione do Aleksandrii. Tam powstało mauzoleum zwane Sema lub Soma, które stało się jednym z najsłynniejszych miejsc starożytnego świata. Aleksander miał zostać pochowany obok wielkich egipskich faraonów. Miejsce jego pochówku było odwiedzane przez wielkich ówczesnego świata. Pojawili się tam m.in. Juliusz Cezar, Oktawian August i Septymiusz Sewer.

Ze źródeł historycznych wiadomo, że w czasach starożytnych miejsce pochówku Aleksandra Wielkiego było znane. Z czasem jednak, zapewne około IV wieku, wiedza o tym miejscu zaginęła. Istnieje jednocześnie hipoteza mówiąca, że nawet jeśli Aleksandra faktycznie pochowano w Aleksandrii, to obecnie jego grobowiec znajduje się już pod wodą. Co prawda co pewien czas pojawiają się „sensacyjne” doniesienia o możliwym odkryciu grobowca wielkiego władcy i wodza, ale żadne z nich nie zostało potwierdzone przez środowisko naukowe.

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Opracowała: Anna Szczepańska
Źródło: DoRzeczy.pl