Gdzie pochowano Aleksandra Wielkiego? To do dziś tajemnica

Miejsce pochówku Aleksandra Wielkiego to jedna z największych zagadek światowej archeologii.

Tajemnica od wieków

Wielu badaczy podawało już różne lokalizacje grobowca Aleksandra Wielkiego. W ostatnim czasie tą sprawą zajmuje się m.in. Grecki Instytut Badań nad Cywilizacją Aleksandryjską. Zdaniem pracujących tam badaczy Aleksander Macedoński został pochowany w Aleksandrii w Egipcie. To najczęściej powtarzana hipoteza. Czy możliwa?

Naukowcy powołują się przede wszystkim na źródła historyczne, które wskazują, że władca imperium został pochowany w Aleksandrii. Właśnie tam jego grobowiec odwiedzać starożytni turyści. Sugeruje się, że miejsce pochówku Aleksandra zostało celowo ukryte w pierwszych wiekach istnienia chrześcijaństwa, aby złodzieje nie mogli go splądrować oraz aby nie stało się ono miejscem masowych pielgrzymek.

Aleksander Macedoński stworzył jedno z najbardziej rozległych imperiów świata. Zmarł 10 czerwca 323 roku p.n.e. w Babilonie. Jego ciało zostało poddane mumifikacji. Pierwotnie planowano przewieźć je do Macedonii, do królewskiej nekropolii dynastii Argeadów, ale podczas transportu kondukt przejął Ptolemeusz I Soter, jeden z generałów Aleksandra, który przewiózł zwłoki do Egiptu.

Źródła starożytne wskazują, że ciało spoczęło najpierw w Memfis, a następnie zostało przeniesione do Aleksandrii. Tam powstało mauzoleum zwane Sema lub Soma, które stało się jednym z najsłynniejszych miejsc starożytnego świata. Aleksander miał zostać pochowany obok wielkich egipskich faraonów. Miejsce jego pochówku było odwiedzane przez wielkich ówczesnego świata. Pojawili się tam m.in. Juliusz Cezar, Oktawian August i Septymiusz Sewer.

Ze źródeł historycznych wiadomo, że w czasach starożytnych miejsce pochówku Aleksandra Wielkiego było znane. Z czasem jednak, zapewne około IV wieku, wiedza o tym miejscu zaginęła. Istnieje jednocześnie hipoteza mówiąca, że nawet jeśli Aleksandra faktycznie pochowano w Aleksandrii, to obecnie jego grobowiec znajduje się już pod wodą. Co prawda co pewien czas pojawiają się „sensacyjne” doniesienia o możliwym odkryciu grobowca wielkiego władcy i wodza, ale żadne z nich nie zostało potwierdzone przez środowisko naukowe.

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