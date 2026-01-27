Dlaczego Heine nie lubił polowań?

Bebelplatz w centrum Berlina to miejsce, w którym w 1933 r. hitlerowcy urządzili wielkie, demonstracyjne palenie książek. Tylko najbardziej uważni turyści zwrócą uwagę na niewielką tablicę wmurowaną tu w bruk. To cytat ze sztuki „Almansor” (1821) niemieckiego poety Heinricha Heinego, która dzieje się w hiszpańskiej Grenadzie w 1492 r. W jednym z jej aktów naoczny świadek opowiada o paleniu egzemplarzy Koranu na grenadyjskim rynku. Jeden z bohaterów reaguje na tę opowieść posępną uwagą: „To jest tylko preludium. Gdziekolwiek palą książki, w końcu zaczną palić też ludzi”. To zdanie, napisane 112 lat przed wygraną Hitlera, uznaje się za proroctwo zbrodni nazizmu.