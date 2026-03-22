QUIZ: Wiosenny test. Jak dobrze znasz polskie malarstwo?

Wiosna to jedna z pór roku w klimacie umiarkowanym. Za pierwszy dzień wiosny uznaje się 21 marca – jest to początek tzw. wiosny kalendarzowej. Ta prawidłowość ma zastosowanie dla klimatu umiarkowanego półkuli północnej. Na półkuli południowej bowiem, odpowiednikiem naszego marca będzie wrzesień.

Za początek wiosny przyjmuje się różne dni; wyróżnić można przynajmniej kilka dat. Niektóre z nich wydają się mało precyzyjne i dla mniej wprawnych obserwatorów przyrody ledwo uchwytne.

Wiosna meteorologiczna przypada na 1 marca;

Wiosna astronomiczna – 20 marca;

Wiosna kalendarzowa – 21 marca;

Wiosna fenologiczna – początek wegetacji niektórych gatunków roślin oraz kwitnienie przebiśniegów i krokusów;

Wiosna termiczna – zaczyna się, gdy średnia dobowa temperatura powietrza wynosi od 5 do 15 stopni Celsjusza.

Wiosna była zawsze niezwykle wyczekiwaną porą roku, a dla malarzy i artystów bardzo wdzięcznym motywem i inspiracją. Wybraliśmy zaledwie kilka obrazów spośród wielu dzieł polskich artystów, których do tworzenia zainspirowała wiosna.

Wiosna w polskim malarstwie. Czy znasz tych artystów?

Pogubiony geniusz

Obecnie Aleksander Gierymski wymieniany jest obok takich mistrzów jak Jan Matejko czy Jacek Malczewski. Jego obrazy, zwłaszcza odzyskana po niemieckiej grabieży „Żydówka z pomarańczami”, to jedne z najbardziej rozpoznawalnych dzieł polskiego malarstwa. Nie zawsze tak jednak było.

Aleksander Gierymski przez lata pozostawał w cieniu swego starszego brata, zmarłego przedwcześnie Maksymiliana. On sam zawsze się do niego porównywał. Próbował wielu malarskich stylów, inspirował się różną tematyką. Jego dzieła są wyjątkowo różnorodne: od skąpanych w ciepłych kolorach, radosnych scen rodzajowych po mroczne nokturny. Jak mało kto potrafił pokazać życie codzienne różnych warstw społecznych. Był malarzem Warszawy. Jego twórczość, sytuująca się na pograniczu realizmu i wczesnego impresjonizmu, wywarła ogromny wpływ na rozwój polskiego malarstwa. Przez szerszą widownię doceniony został tak naprawdę dopiero po śmierci, choć już na początku jego kariery Gierymskiego dostrzegli tacy artyści jak Stanisław Witkiewicz.

Czytaj też:

Pogubiony geniusz. Współcześni nie docenili jego wybitnego talentu

Więcej:

Czytaj też:

Malarz "stepowej legendy". Nikt wobec jego obrazów nie przechodzi obojętnieCzytaj też:

Irytujący geniusz. Mógł bez końca poprawiać swoje prace