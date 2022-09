Polacy na Antarktyce

Urodzony w Warszawie Henryk uczył się w gimnazjum w Inowrocławiu, ale ze względu na coraz silniejszą germanizację i szykanowanie uczniów za namową matki przeniósł się do Belgii. Tam ukończył liceum i rozpoczął studia przyrodnicze. Ukończył je we Francji, studiując m.in. na Sorbonie, w Collège de France oraz w Szkole Górniczej we Francji. Dzięki temu zdobył wykształcenie zarówno w dziedzinie chemii, jak i geologii oraz mineralogii.

Przełomowe badania

16 sierpnia 1897 r. pierwszy polski polarnik – mający wówczas zaledwie 26 lat – wszedł na pokład trójmasztowca „Belgica”, by w charakterze kierownika naukowego wyruszyć na pierwszą międzynarodową naukową wyprawę do Antarktyki. Wraz z nim na pokładzie znalazł się jeszcze jeden Polak: meteorolog Antoni Dobrowolski.

O najzimniejszym z kontynentów wiedziano wówczas bardzo niewiele. Wyprawa „Belgiki” trwała 15 miesięcy. Był to pierwszy statek w historii ludzkości, który zimował w lodach Antarktydy.