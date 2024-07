Na olimpiadę dojechała tylko SB

Czterdzieści lat temu, w dniach 28 lipca–12 sierpnia 1984 r. w Los Angeles odbyły się XXIII letnie igrzyska olimpijskie. W ich trakcie do zdobycia było ponad 660 medali w 221 konkurencjach. Przed szansą na to stanęło blisko 7 tys. sportowców ze 140 krajów. Wśród nich nie było niestety Polaków. Decyzję w sprawie rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych igrzysk podjęły – w ramach retorsji za nieobecność USA i innych państw zachodnich cztery lata wcześniej w Moskwie – władze Związku Sowieckiego, a w ślad za nimi wiele państw tzw. demokracji ludowej, wśród nich PRL. Oznaczało to przekreślenie marzeń i lat przygotowań wielu sportowców. Ich przygotowania poszły na marne.

Na marne – przynajmniej niecałkowicie – nie poszły natomiast przygotowania aparatu bezpieczeństwa. W tym miejscu warto przypomnieć, że w przypadku największych imprez sportowych, w tym oczywiście również igrzysk olimpijskich, były one standardem. W Polsce w latach 70. i 80. były one prowadzone w ramach tzw. spraw obiektowych. W tym przypadku zresztą pod mało wyszukanym kryptonimem Los Angeles. Sygnał do działań – podobnie jak w przypadku bojkotu – przyszedł z Moskwy.