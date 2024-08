Nie tylko "Solidarność"

Uzupełnię dla młodzieży: Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". To wydarzenie zmieniło dzieje Polski, ale także, co okaże się po niespełna dekadzie – losy Europy. Bo przecież bez strajków na polskim Wybrzeżu w 1980 roku nie byłoby upadku Muru Berlińskiego po dziewięciu latach.

Jednak nie tylko czterdziestą czwartą rocznicę powstania „Solidarności", która poza tym, że była związkiem zawodowym, była też wielkim ruchem społecznym powinniśmy obchodzić tego dnia. AKAPIT. W każdym bowiem stuleciu można znaleźć szczególnie ważne wydarzenie, które zapisało się na trwale w naszych narodowych dziejach.

I tak choćby w wieku XVI, a konkretnie 31 sierpnia 1559 władca I Rzeczypospolitej: Król Polski, Wielki Książę Litewski, Książę Ruski itd. Zygmunt II August zawarł tzw. Pierwszy Pakt Wileński. Chodziło o porozumienie z inflancką gałęzią mającego już świetność za sobą Zakonu Krzyżackiego. Polski władca na mocy owego paktu objął swym protektoratem Inflanty, a ponieważ jak mówi stare polskie przysłowie "strzeżonego Pan Bóg strzeże" to żeby pilnować tego swoistego lenna nasze załogi przejęły kilka zamków na polskich już Inflantach.

W XVII wieku, a ściślej 31 sierpnia 1675 upłynął pod znakiem pożaru. Ale nie chodziło o żadne powstanie(ksiądz Jan Twardowski, który uczestniczył w Powstaniu Warszawskim pisał o nim „ Powstanie chłopców pełne / Powstanie pełne snów/ I tamte pieśni rzewne/ I tamten pożar głów". Chodziło więc nie o "pożar głów",ale o zwykły, a raczej niezwykły pożar, który strawił cały zamek i to nie mały. Rzecz dotknęła jeden z zamków na Dolnym Śląsku- Chojnik pod Jelenią Górą.

W XVIII wieku mogę wybrać z dwóch wydarzeń, które dzieliły raptem dwa lata. Tegoż dnia 1792 roku Targowica zlikwidowała wspólną dla całego państwa polskiego Komisję Skarbową Rzeczypospolitej. Targowiczanie cofnęli czas i przywrócili dawny podział regionalny: na Komisje Korony i Wielkiego Księstwa. Jednak bardziej spektakularne było to, co stało się równo 24 miesiące później podczas Powstania Kościuszkowskiego. Oto w Wielkopolsce, między miejscowościami Stawiszyn i Zbiersk trzystu chłopów z pikami i kosami zablokowało oddział Prusaków, przerywając w ten sposób komunikację między Kaliszem a Koninem. Niemcy do rozpędzenia ówczesnych kosynierów musieli użyć artylerii !

W XIX wieku musiałbym wybierać miedzy wydarzeniami pokazującymi postęp cywilizacyjny na ziemiach polskich a klęską żywiołową. 185 lat temu spłonęło miasto Trzcianka w Wielkopolsce- za to 197 lat w Warszawie otwarto pierwszy w Polsce szpital okulistyczny, który nazywał się Instytut Oftalmiczny, zaś 142 lata temu zainaugurowano linie kolejową na trasie Stargard- Kostrzyn (odrzański).

Historia Polski przyspieszyła w wieku XX. Ten "pierwszy" 31 sierpnia, który wpisał się w dzieje Polski przypadł na rok 1920, gdy nasza armia dała łupnia Rosji Sowieckiej pod Komarowem !

W okresie II Rzeczpospolitej 31 sierpnia kojarzyć się powinien z badaniami naukowymi i sportem. Oto 91 lat temu w wielkopolskim Biskupinie lokalny nauczyciel Walenty Szwajcer znalazł w jeziorze drewniane szczątki, które stały się archeologiczną sensacją: były pozostałościami osady jeszcze sprzed czasów Słowian. Natomiast dwa lata później w Warszawie zakończyła się VI Olimpiada Szachowa, na której nasza męska reprezentacja wywalczyła medal brązowy, a w mistrzostwach świata kobiet reprezentująca Biało- Czerwonych zaledwie 22 letnia Regina Gerlecka wywalczyła medal srebrny (po czterech latach od swojego sukcesu została nauczycielką konspiracyjnego nauczania pod okupacją niemiecką).

Dosłownie paręnaście godzin przed napaścią Niemiec na Polskę, która rozpoczęła II wojnę Światowa nasi zachodni sąsiedzi 31 sierpnia 1939 dokonali tzw. prowokacji gliwickiej, która miała uzasadnić późniejszą agresję na Rzeczypospolitą. Niemcy przebrani w polskie mundury "napadli"na radiostację III Rzeszy w Gliwicach.

Jak widać w naszej narodowej historii 31 sierpnia możemy odwoływać się nie tylko do powstania „ Solidarności"....