To właśnie on, na ostatnim zjeździe partii, który rozpoczął się 27 stycznia 1990 r., wypowiedział słynne słowa: „Sztandar PZPR wyprowadzić”. W kraju rządził gabinet Tadeusza Mazowieckiego, Balcerowicz wprowadzał swoje reformy, a niedawni komuniści opluwali własną przeszłość. Rakowski zachowywał spokój, prosząc młodszych kolegów partyjnych, aby „nie znęcać się nad PZPR, bo jest to znęcanie się także często nad własnym życiem”.