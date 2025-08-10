Historia

KPP w Warszawie
KPP w Warszawie Źródło: PAP / Leszek Szymański
KOMUCHOŻERCA | W Polsce legalnie działa potwór polityczny, czyli Komunistyczna Partia Polski.

Została zarejestrowana w 2002 r. i od tej pory regularnie wchodzi w sojusze (nie tylko wyborcze) z popłuczynami po PZPR, które co jakiś czas zmieniają nazwy. Tak działa kamuflaż. Nie jest to nagłaśniane, bo nie ma się czym chwalić publicznie, ale samo współdziałanie z jawnymi spadkobiercami moskiewskich agentur – KPP, PPR i PZPR – jest po prostu haniebne.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Leszek Żebrowski
