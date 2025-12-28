Historia

Relatywizm

Zniszczona tablica informacyjna, która była przymocowana do stelaża przy pomniku Danuty Siedzikówny "Inki" na gdańskiej Oruni Źródło: PAP / Adam Warżawa
KOMUCHOŻERCA Ciągle tak bardzo mało wiemy o niedawnej przecież przeszłości. Epoka potwornych represji komunistycznych idzie szybko w niepamięć.

Nie dzieje się to samo przez się, co byłoby przecież procesem naturalnym. Najwięcej zła w tym zakresie czynią nieformalna cenzura medialna i promowanie wydarzeń i osób, które były dla nas skrajnie szkodliwe. Przykładem może być choćby major KBW Zygmunt Morycowicz Bauman, moskiewski enkawudzista z okresu drugiej wojny światowej w Moskwie, a następnie wyższy oficer aparatu bezpieczeństwa publicznego w Polsce Ludowej.

