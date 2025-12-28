Relatywizm

Nie dzieje się to samo przez się, co byłoby przecież procesem naturalnym. Najwięcej zła w tym zakresie czynią nieformalna cenzura medialna i promowanie wydarzeń i osób, które były dla nas skrajnie szkodliwe. Przykładem może być choćby major KBW Zygmunt Morycowicz Bauman, moskiewski enkawudzista z okresu drugiej wojny światowej w Moskwie, a następnie wyższy oficer aparatu bezpieczeństwa publicznego w Polsce Ludowej.