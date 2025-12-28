Relatywizm

KOMUCHOŻERCA Ciągle tak bardzo mało wiemy o niedawnej przecież przeszłości. Epoka potwornych represji komunistycznych idzie szybko w niepamięć.
Nie dzieje się to samo przez się, co byłoby przecież procesem naturalnym. Najwięcej zła w tym zakresie czynią nieformalna cenzura medialna i promowanie wydarzeń i osób, które były dla nas skrajnie szkodliwe. Przykładem może być choćby major KBW Zygmunt Morycowicz Bauman, moskiewski enkawudzista z okresu drugiej wojny światowej w Moskwie, a następnie wyższy oficer aparatu bezpieczeństwa publicznego w Polsce Ludowej.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.