Kierunek Pomorze!

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA | Od początku samodzielnych rządów Bolesław Krzywousty skoncentrował działania zbrojne na Pomorzu.
Tamtejsze plemiona zrzuciły zależność od Polski w czasach Chrobrego i próby ich podporządkowania kończyły się niepowodzeniem. Nad Bałtykiem kwitło pogaństwo, rosły święte drzewa i stały świątynie bogów. Młody Bolesław jako rycerz miał obowiązek szerzenia wiary chrześcijańskiej, a jako książę Polski musiał zapobiegać napadom rabunkowym. O powadze sytuacji przekonał się osobiście arcybiskup gnieźnieński, Marcin.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
