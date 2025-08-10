Kierunek Pomorze!

Tamtejsze plemiona zrzuciły zależność od Polski w czasach Chrobrego i próby ich podporządkowania kończyły się niepowodzeniem. Nad Bałtykiem kwitło pogaństwo, rosły święte drzewa i stały świątynie bogów. Młody Bolesław jako rycerz miał obowiązek szerzenia wiary chrześcijańskiej, a jako książę Polski musiał zapobiegać napadom rabunkowym. O powadze sytuacji przekonał się osobiście arcybiskup gnieźnieński, Marcin.