Idealny szampan nie istn… A może sekretem są bąbelki?

Szampan czy wino musujące kojarzymy przede wszystkim z sylwestrowo – noworoczną zabawą, ale też ważnymi, rodzinnymi uroczystościami. W sklepie znajdziemy wiele ich rodzajów. Naukowcy są zdania, że wbrew pozorom wysoka cena wcale nie musi oznaczać najwyższej jakości trunku. Co zatem będzie wyznacznikami świetnego szampana? Okazuje się, że są to bąbelki.

Pop, pssst

Badacze z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin wzięli do laboratorium szampana. Wszystko po to, aby podpowiedzieć, jak poznać najlepszy trunek.

Wyniki badań zaprezentowano kilka dni temu podczas spotkania Acoustical Society of America w Nowym Orleanie. Znawcy wina od dawna uznają, że jakość szampana można poznać przede wszystkim po wielkości bąbelków. Naukowcy chcieli się jednak przekonać, czy dźwięk, jaki wydają bąbelki szampana i wina musującego, korelują z jakością trunku oraz czy smak szampana można ocenić po prostu słuchając „akustyki” otwieranej butelki.

Aby zmierzyć, jak głośne dźwięki wydają bąbelki w kieliszku badacze użyli małych hydrofonów – mikrofonów, które rejestrują dźwięki podwodne, po czym nasłuchiwali, jak tworzą się bąbelki. Jak przekazali, bąbelki niektórych trunków są bardziej równomierne i bardziej aktywne, co wskazywałoby, że trunek jest lepszej jakości. Jednocześnie, pomiędzy tańszymi a droższymi szampanami różnice nie są bardzo wielkie.

„Dźwięki wydawane przez bąbelki odbijające się od ścianek kieliszka mogą dostarczyć cennych wskazówek co do ich rozmiaru – czynnika, który od dawna uważa się za powiązany z jakością wina. Chociaż najnowsze badania sugerują, że drobne bąbelki mogą nie prowadzić do optymalnego uwalniania aromatu, teoria głosi, że największe bąbelki występują w tańszych alkoholach.

»Dźwięki nie wynikają z pękania, ale z formowania się pęcherzyków« – mówił Kyle Spratt – »Pęcherzyki tworzą się na szkle, a kiedy pękają i unoszą się, wibrują z określoną częstotliwością, która zależy od ich rozmiaru. Dzwonią z określoną częstotliwością; zasadniczo brzmią jak dzwonki. Im mniejszy pęcherzyk, tym wyższy dźwięk rezonuje” – dodał badacz. (cyt. za: The Guardian).

Naukowcy zwracają dodatkowo uwagę, że szampan może „nabierać” innej jakości w zależności od naczynia, do jakiego jest nalewany, bąbelki bowiem tworzą się zupełnie inaczej na różnych materiałach – najlepiej powstają one na cienkim szkle, dlatego tak ważne, żeby – jeśli chce się zachwycić gości – podać szampana w smukłych kieliszkach.

To w takim razie idealne są małe czy duże bąbelki? Tu nie ma konsensusu. Wszystko zależy bowiem od ich gęstości. Zasadniczo uważa się jednak, że większe bąbelki skuteczniej uwalniają związki aromatyczne, sprawiając, że smak i zapach w ustach pijącego są bardziej wyraziste.

