Najlepszy świąteczny film? Dla wielu to już klasyka

Ponad dwie dekady temu, 17 grudnia 2003 roku, „Władca Pierścieni: Powrót Króla”, ostatnia część trylogii na podstawie bestselerowej powieści z gatunku high fantasy autorstwa J.R.R. Tolkiena, pojawiła się w kinach. Film uchodzi za jeden z najważniejszych filmów w dziejach.

„Powrót króla” zdobył aż 11 Oscarów, w tym dla najlepszego filmu i najlepszego reżysera (tyle samo Oscarów zdobył w historii jedynie „Ben Hur” z 1959 roku i „Titanic” z 1997 roku). Jednocześnie film Petera Jacksona otrzymał tę nagrodę we wszystkich kategoriach, w których został nominowany.

„Powrót Króla” to także ogromny sukces kasowy. Film zarobił miliardy dolarów na całym świecie z wpływów ze sprzedaży biletów i powiązanych z nim towarów.

Ojciec Śródziemia

John Ronald Reuel Tolkien urodził się 3 stycznia 1892 roku w Blomfontein w Południowej Afryce. Dorastał w Anglii. Ukończył Uniwersytet Oxforda. Służył w armii brytyjskiej w czasie pierwszej wojny światowej. Po jej zakończeniu powrócił na uczelnię i został profesorem lingwistyki na Oxfordzie.

Jak mówi legenda (choć pewnie jest w tym coś z prawdy), pewnego dnia, kiedy Tolkien sprawdzał prace egzaminacyjne, nieco znudzony napisał nagle na kartce: „W dziurze w ziemi żył hobbit”. To krótkie zdanie Tolkien zaczął rozwijać w opowieść, która ostatecznie została opublikowana w 1937 roku jako „Hoobit, czyli Tam i z powrotem”. Początkowo była ona traktowana jako książka dla dzieci, Tolkien jednak zaczął rozwijać swój pomysł, a Śródziemie, w którym rozgrywała się akcja „Hobbita” zaczęło się coraz bardziej rozrastać.

„Władca Pierścieni”, który przyniósł Tolkienowi największą sławę, powstawiał w kolejnych latach. Powieść, która miała ukazać się jako jeden tom, ze względu na swoją objętość, została ostatecznie podzielona na trzy części i w ten sposób sukcesywnie publikowana. Tolkien napisał swoją książkę w formie sześciu ksiąg, a podział na trzy tomy był pomysłem wydawcy, który początkowo nieszczególnie podobał się samemu Tolkienowi. Dzisiaj jednak upowszechniło się przekonanie, że trzy części „Władcy Pierścieni” to: Drużyna Pierścienia, Dwie Wieże i Powrót Króla.

Tolkien stworzył niezwykły, unikalny świat. Jest to najbardziej rozbudowane uniwersum, jakie kiedykolwiek powstało na kartach powieści czy świecie filmu. Tolkien stworzył Śródziemie opracowując jego historię (nawet tę najdawniejszą), geografię, demografię. Autor „Władcy Pierścieni” jest także twórcą kilku języków, którymi posługują się mieszkańcy Śródziemia. Najbardziej rozbudowany pod względem gramatycznym oraz ilości słów jest język elfów quenya, którego można się nauczyć oraz nim posługiwać. Do zapisu stworzonych przez siebie języków (quenya i sindarin) Tolkien opracował także cały system znaków zwanych tengwarem.

J.R.R. Tolkien zmarł 2 września 1973 roku w Bournemouth w Anglii. Pozostawił po sobie niezwykle bogaty zbiór pism, esejów, opracowań naukowych oraz wiele książek, w tym kilka niedokończonych.

„Władca Pierścieni” – adaptacja filmowa

„Władca Pierścieni” doczekał się kilku adaptacji, głównie animowanych. Najsłynniejszy film pełnometrażowy powstał w 2001 roku. Była to pierwsza część trylogii pt. „Drużyna Pierścienia”.

W rolach głównych wystąpili m.in. Elijah Wood jako Frodo, a także Sean Astin (Sam), Viggo Mortensen (Aragorn), Ian McKellen (Gandalf), Dominic Monaghan (Merry), Billy Boyd (Pippin), Orlando Bloom (Legolas), John Rhys-Davies (Gimli), Liv Tyler (Arwena), Hugo Waeving (Elrond) i Cate Blanchett (Galadriela).

„Drużyna Pierścienia” otrzymała 13 nominacji do Oscara, w tym dla najlepszego filmu i najlepszego aktora drugoplanowego (McKellen). Ostatecznie film zwyciężył w czterech kategoriach otrzymując nagrodę za efekty wizualne, zdjęcia, charakteryzację i muzykę.

Drugi film z serii, „Władca Pierścieni: Dwie Wieże”, wszedł do kin 18 grudnia 2002 roku i otrzymał sześć nominacji do Oscara, w tym za najlepszy film. „Władca Pierścieni: Powrót Króla” pojawił się w kinach 17 grudnia 2003 roku. Niedługo później zgarnął wszystkie 11 Oscarów w 11 kategoriach, w których był nominowany.

