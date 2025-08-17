Pomoc Moskwy

Niemieża koło Wilna, dzisiejszy Niemież, to wieś tatarska, której historia sięga XIV w. Tutaj właśnie książę Witold osiedlił Tatarów, stronników chana Tochtamysza, władcy Złotej Ordy, którego popierał w walce z Temürem Kutługiem.

W 1656 r. w Niemieży doszło do wydarzenia bez precedensu – zawarcia rozejmu, który wstrzymywał działania wojenne pomiędzy Rzecząpospolitą a Moskwą triumfującą w wojnie, którą wywołała unia z Kozakami Chmielnickiego w Perejasławiu. Moskwa pierwszy i jedyny raz w swojej historii zamiast dołączyć do wrogów Rzeczypospolitej i rozszarpać ją na kawałki, wystąpiła w jej obronie. Jak do tego doszło?