Historia US Open. Wielki Szlem w Nowym Jorku

US Open to jeden z czterech turniejów Wielkiego Szlema, obok Australian Open, French Open (Rolland Garros) i Wimbledonu. Turniej rozgrywany jest corocznie na przełomie sierpnia i września w Stanach Zjednoczonych.

Początki US Open

Historia US Open sięga 1881 roku, kiedy na trawiastych kortach Newport Casino w stanie Rhode Island rozegrano pierwsze Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w tenisie. W zawodach początkowo mogli startować wyłącznie mężczyźni z amerykańskich klubów tenisowych. Pierwszym triumfatorem został Richard Sears, który łącznie wygrał siedem kolejnych edycji.

W 1887 roku dopuszczono do rywalizacji kobiety, a w kolejnych latach uruchomiono również rozgrywki deblowe i mikstowe. Z czasem popularność turnieju zaczęła rosnąć wobec czego zmieniano jego lokalizacje – były to m.in. Filadelfia i Forest Hills. Od 1978 roku zawody odbywają się w kompleksie tenisowym Flushing Meadows w dzielnicy Queens w Nowym Jorku. Mecze toczone są na 33 twardych kortach, co odróżnia go od Wimbledonu (trawa) i paryskiego Roland Garros (mączka). Od 1968 roku, kiedy rozpoczęła się tzw. era open. Turniej stał się częścią cyklu Wielkiego Szlema.

Rekordziści

W rywalizacji mężczyzn rekordzistami pod względem liczby tytułów US Open pozostają Jimmy Connors, Pete Sampras i Roger Federer – każdy z nich zwyciężał pięciokrotnie. Connors dominował w latach 70. i 80., Sampras był ikoną lat 90., a Federer zdobywał trofea w latach 2004–2008, wygrywając pięć razy z rzędu, co pozostaje niepowtórzonym wyczynem w erze open. Cztery razy turniej wygrał John McEnroe. Do grona najważniejszych postaci należy również Novak Djoković, który trzykrotnie triumfował w Nowym Jorku i należy do grona zawodników z największą liczbą tytułów wielkoszlemowych w ogóle.

Wśród kobiet rekordzistkami pozostają Chris Evert, która zwyciężyła sześć razy w latach 1975–1982 i Serena Williams, także sześciokrotna triumfatorka. Na listę wielkich mistrzyń trzeba wpisać także Billie Jean King, Martinę Navrátilovą, Monikę Seles czy Steffi Graf, których mecze i zwycięstwa zapisały się w historii US Open jako symbol kolejnych epok w kobiecym tenisie.

Innowacje

US Open wyróżniał się na tle pozostałych turniejów wielkoszlemowych licznymi nowościami. To właśnie tutaj po raz pierwszy wprowadzono tie-break w 1970 roku, co znacząco skróciło i uatrakcyjniło mecze. Turniej był także pionierem rozgrywania spotkań przy sztucznym oświetleniu – tzw. sesji nocnych, które od lat 70. przyciągają komplet publiczności na centralny kort imienia Arthura Ashe’a, największy stadion tenisowy na świecie.

W 1973 roku US Open jako pierwszy turniej wielkoszlemowy przyznał kobietom i mężczyznom takie same premie za zwycięstwo, co wówczas było wydarzeniem bezprecedensowym. Z biegiem lat turniej stał się wzorem dla innych w kwestii organizacji i standardów rywalizacji.

Polacy w Nowym Jorku

Sukcesy polskich zawodników w Nowym Jorku przez długie dekady były sporadyczne. Najbardziej znanym osiągnięciem przed erą Igi Świątek było zwycięstwo Wojciecha Fibaka w deblu w 1978 roku (w parze z Australijczykiem Kimem Warwickiem) oraz jego ćwierćfinał w singlu. W latach 2000–2010 dobre występy notowała Agnieszka Radwańska, choć nigdy nie dotarła do półfinału singla.

Największą kartę historii pisze oczywiście Iga Świątek. W 2022 roku jako pierwsza Polka triumfowała w grze pojedynczej US Open, potwierdzając status liderki światowego rankingu. Zwycięstwo to miało dodatkowe znaczenie, ponieważ pokazało, że polska tenisistka jest w stanie wygrywać wielkie turnieje nie tylko na ulubionej mączce w Paryżu, ale i na szybszej nawierzchni, która dominuje w światowym tenisie. W kolejnych edycjach Świątek docierała do finałowych rund, umacniając pozycję w czołówce światowej WTA.

