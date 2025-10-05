KOMUCHOŻERCA | W Polskim Państwie Podziemnym kształtował się nie tylko etos służby i walki o najwyższe ideały. Miały bowiem również miejsce zabójstwa i morderstwa popełniane w najwyższych kręgach konspiracyjnej władzy.
Wiele z tych spraw pozostanie już na zawsze w kręgu podejrzeń, bez możliwości ich wyjaśnienia, inne zaś, dzięki zachowanym dokumentom i relacjom, zostały odkryte. Mimo to służą one do kontynuowania przez dziesięciolecia pomówień i oskarżeń, a dowody służące wyjaśnieniom sprawy są ciągle ignorowane.
Jedną z takich zbrodni jest m.in. sprawa zabójstwa Ludwika Widerszala. Był on oficerem KG AK – członkiem Biura Informacji i Propagandy. Został zamordowany 13 czerwca 1944 r. przez… No właśnie, przez kogo?
tygodnika Do Rzeczy.
