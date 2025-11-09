Upokorzenie króla Stasia

Kaniów nad Dnieprem, na Ukrainie, to miasto w cieniu elektrowni i zapory wodnej. Pamiątką wartą odwiedzenia jest grób Tarasa Szewczenki i poświęcony mu rezerwat, nieco poniżej Kaniowa, na terenie Tarasowej Góry. Kaniów związany jest z odwiedzinami króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1787 r. i spotkaniem z carycą Katarzyną, która po zajęciu Chanatu Krymskiego odbyła podróż do południowych ziem Rosji. To wówczas jej kochanek, książę Potiomkin, wybudował makiety wsi, nazwane potem „wsiami potiomkinowskimi”.

Ogromny orszak Katarzyny, liczący 200 karet i wozów, wyruszył z Petersburga jeszcze w styczniu, a potem dwór przesiadł się na galery i statki. Płynął w dół Dniepru do Chersonia, gdzie miało nastąpić spotkanie z cesarzem austriackim Józefem II. Była to demonstracja siły i bogactwa wymierzona w Turcję, która przygotowywała się do kolejnej wojny z Rosją.