Trzy miasta "Czerkasów"
Historia

Trzy miasta "Czerkasów"

Dodano: 
Pomnik kozaka w Czerkasach
Pomnik kozaka w Czerkasach Źródło: Wikimedia Commons / YaBohdan / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ II W dawnej Polsce istniały trzy miasta, w których powstawały pierwsze oddziały kozaków zwanych później zaporoskimi.

Działali w nich bowiem starostowie, którzy organizowali zarówno obronę kresów, jak i własne wyprawy na posiadłości Chanatu, wykorzystując stepowych rozbójników. Nierzadko prowadzili własną politykę, nie zawsze zgodną z wolą stanów Królestwa Polskiego.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda
