Trzy miasta "Czerkasów"

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ II W dawnej Polsce istniały trzy miasta, w których powstawały pierwsze oddziały kozaków zwanych później zaporoskimi.
Działali w nich bowiem starostowie, którzy organizowali zarówno obronę kresów, jak i własne wyprawy na posiadłości Chanatu, wykorzystując stepowych rozbójników. Nierzadko prowadzili własną politykę, nie zawsze zgodną z wolą stanów Królestwa Polskiego.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
