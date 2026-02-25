Vito Genovese. Długa droga mafijnego bossa

Działalność Vito Genovese obejmowała okres od czasów prohibicji po lata sześćdziesiąte, a jego nazwisko na trwałe zapisało się w historii nowojorskiej przestępczości zorganizowanej.

Początki i emigracja do Stanów Zjednoczonych

Vito Genovese urodził się 27 listopada 1897 roku w Tufino, w prowincji Neapol. W 1913 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i osiedlił się na nowojorskim Manhattanie. W młodym wieku związał się ze środowiskiem włoskich imigrantów, w którym funkcjonowały już i prężnie rozwijały się struktury przestępcze.

W latach dwudziestych Genovese współpracował z Giuseppe "Joe" Masserią, jednym z czołowych bossów nowojorskiej mafii. Okres ten przypadł na czas prohibicji, kiedy nielegalny handel alkoholem stał się jednym z głównych źródeł dochodów organizacji przestępczych. Genovese stopniowo umacniał swoją pozycję jako zaufany współpracownik Masserii.

Wojna castellammarese i awans w strukturach mafii

Na przełomie lat 1929–1931 w Nowym Jorku doszło do konfliktu znanego jako wojna castellammarese. Starły się w nim frakcje kierowane przez Giuseppe Masserię oraz Salvatorego Maranzana. Genovese odegrał istotną rolę w wydarzeniach kończących ten konflikt. W kwietniu 1931 roku Masseria został zastrzelony w restauracji na Coney Island. Wśród osób obecnych przy stole znajdował się Genovese.

Po zwycięstwie Maranzany nad konkurencją doszło do reorganizacji nowojorskiej mafii. Wkrótce jednak Maranzana również został zamordowany. W wyniku tych wydarzeń wyłonił się nowy układ sił, którego centralną postacią stał się Charles "Lucky" Luciano. Genovese został jego zastępcą w rodzinie przestępczej, która z czasem przyjęła nazwę rodziny Genovese.

Lata we Włoszech i powrót do USA

W 1937 roku Genovese został oskarżony o udział w zabójstwie Ferdinanda Boccii. W obawie przed postępowaniem sądowym opuścił Stany Zjednoczone i udał się do Włoch. W okresie pobytu w ojczyźnie utrzymywał kontakty z włoskimi władzami i angażował się w działalność gospodarczą. Według ustaleń amerykańskich organów ścigania miał także utrzymywać relacje z przedstawicielami reżimu Benito Mussoliniego.

W 1944 roku został aresztowany przez władze amerykańskie przebywające we Włoszech i deportowany do Stanów Zjednoczonych w związku z wcześniejszymi zarzutami. Ostatecznie główny świadek w sprawie zabójstwa Boccii został zamordowany, a postępowanie wobec Genovese zakończyło się jego uniewinnieniem.

Walka o przywództwo i proces w 1959 roku

Po powrocie do USA Genovese stopniowo odbudowywał swoje wpływy w nowojorskiej mafii. W tym czasie formalnym szefem rodziny był Frank Costello. W 1957 roku Costello został postrzelony w zamachu, który przeżył. Wkrótce potem wycofał się z aktywnego kierowania organizacją. W tym samym roku doszło do spotkania bossów mafijnych w Apalachin w stanie Nowy Jork, które zostało przerwane przez policję. Wydarzenie to zwróciło uwagę opinii publicznej na skalę i strukturę przestępczości zorganizowanej w Stanach Zjednoczonych.

W 1959 roku Genovese został skazany w procesie federalnym za handel narkotykami. Dostał wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w federalnym więzieniu w Atlancie. Zmarł 14 lutego 1969 roku podczas odbywania kary.

Po jego śmierci organizacja przestępcza, którą kierował, nadal funkcjonowała w ramach nowojorskiej "piątki rodzin", zachowując nazwę wywodzącą się od jego nazwiska.

