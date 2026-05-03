Na górze Bony w Krzemieńcu

Według autorów „Starożytnej Polski” otrzymał on nazwę od skalistej, obfitującej w krzemienie góry, na której już w XIII w. wznosił się umocniony gród. Na przełomie lat 1240 i 1241 obronił się przed najazdem Tatarów Batu-chana. Sześć lat później książę Mścisław II Udały rozbił tutaj wojska króla Węgier Andrzeja II, co zapisał „Latopis Halicko-Wołyński”.