Starożytny Rzym poza Włochami? Najwspanialsze rzymskie zabytki
Starożytność

Amfiteatr w Al-Dżamm, Tunezja Źródło: Wikimedia Commons / Diego Delso, CC BY-SA 4.0
Aby poczuć ducha starożytnego Rzymu niekoniecznie trzeba wybrać się do Włoch. Gdzie, poza Półwyspem Apenińskim, możemy zobaczyć najwspanialsze pozostałości po imperium rzymskim?

Imperium Romanum obejmowało niezwykle rozległe terytorium, od dzisiejszej Hiszpanii, przez Francję, Italię, Bałkany, Azję Mniejszą i Afrykę Północną. Kultura rzymska rozwijała się na wszystkich podbitych przez Rzymian terenach. W niektórych miejscach zabytki z czasów rzymskich przetrwały do naszych czasów – niektóre w nadzwyczaj dobrym stanie.

Wieża Herkulesa, Hiszpania

Wieża Herkulesa z czasów rzymskich

Wieża Herkulesa to latarnia morska usytuowana na terenie miasta A Coruña w Hiszpanii. Mierzy około 50 metrów wysokości. Jest to jedyna zachowana do dzisiaj latarnia morska wybudowana przez Rzymian. Powstała ona około 98-117 roku n.e. za panowania cesarza Trajana. W początkowych latach swego istnienia nosiła nazwę „Farum Brigantium”. Do XVI wieku zdążyła popaść w ruinę, ale w 1685 wznowiono jej działanie. Latarnię gruntownie odbudowano w połowie XIX wieku zachowując oryginalną konstrukcję. Jest to najstarsza działająca latarnia morska na świecie. Legenda mówi, że wieżę wybudował Herkules po zabiciu Geriona w czasie wykonywania dziesiątej pracy.

Amfiteatr w Aspendos, Turcja

Teatr Aspendos, Turcja

Rzymski teatr w Aspendos znajduje się w tureckiej Anatolii. Został wybudowany w połowie II wieku n.e. na naturalnym zboczu wzgórza. Budowla mogła pomieścić około 12-15 tysięcy widzów. Jest to najlepiej zachowany antyczny teatr w Azji Mniejszej. Po podboju tego terenu przez muzułmanów, teatr w Aspendos był naprawiany przez Seldżuków, którzy używali go jako karawanseraju. W XIII wieku budynek teatru został przekształcony w pałac przez Seldżuków z Rum.

Świątynia Augusta w Puli, Chorwacja

Świątynia rzymska w Puli, Chorwacja

Świątynia Augusta znajduje się w mieście Pula w Chorwacji. W czasach rzymskich nazywana była „Pietas Iulia”. Poświęcona została pierwszemu cesarzowi rzymskiemu Oktawianowi Augustowi. Została zbudowana prawdopodobnie za życia cesarza między 27 rokiem p.n.e. a jego śmiercią w 14 roku n.e. Świątynia mierzy około 8 na 17 metrów i ma 14 metrów wysokości. Posiada bogato zdobiony fryz. Wzniesiona została na kolumnach w stylu korynckim. Świątynia była częścią układu składającego się z trzech świątyń. Świątynia Augusta stała po lewej stronie świątyni centralnej, a podobna do niej świątynia bogini Diany stała po drugiej stronie świątyni głównej.

W czasach bizantyńskich świątynia została przekształcona w kościół, co przyczyniło się do jej przetrwania do czasów współczesnych. Później wykorzystywano ją jako spichlerz.

Mury obronne w Lugo, Hiszpania

Rzymskie mury Lugo, Hiszpania

Mury obronne w Lugo to świetnie zachowane mury obronne z czasów rzymskich. Fortyfikacja zbudowana została około 263-276 roku p.n.e. w celu obrony miasta Lucus Augusti (dzisiejsze Lugo) przed miejscowymi plemionami i najazdami germańskich najeźdźców. Łączna długość zachowanych murów to aż 2 kilometry. Są one wysokie na 8-12 metrów i grube na 4 metry. Do współczesności zachowało się ponadto 80 wież i 5 bram. Najlepiej zachowane oryginalne bramy to Porta Falsa i Porta Miña. Ta ostatnia ma nadal oryginalny sklepiony łuk.

Maison Carrée w Nimes, Francja

Świątynia rzymska Maison carrée, Francja

Maison Carrée to świątynia znajdująca się w Nimes we Francji. Jest to jedna z najlepiej zachowanych rzymskich świątyń na świecie. Budowla powstała około 4-7 roku n.e. Poświęcona została Gajuszowi oraz Lucjuszowi Cezarowi, wnukom Oktawiana Augusta. Świątynia posiada głęboki portyk oparty na sześciu kolumnach w styku korynckim. Wzniesiona na niemal trzymetrowym podium, ma 26 metrów długości i 13 metrów szerokości. Duże drzwi prowadzą do stosunkowo małego i pozbawionego okien wnętrza, w którym pierwotnie mieściła się świątynia.

Leptis Magna, Libia

Leptis Magna, Bazylika Sewera

Leptis Magna to jeden z największych, a zarazem najlepiej zachowanych kompleksów ruin na świecie. Niegdyś było to potężne kartagińskie, a później rzymskie miasto. Leptis Magna leży na terenie Libii u brzegów Morza Śródziemnego, dziś w graniach miasta Al-Chums, 130 kilometrów od Trypolisu. Niegdyś było to jedno z ważniejszych miast stworzonych przez Imperium Kartagińskie w VII wieku p.n.e. Z Leptis Magna wywodził się cesarski ród Sewerów. To tutaj na świat przyszedł cesarz Septymiusz Sewer.

Świątynia w Evora, Portugalia

Świątynia Evora, Portugalia

Świątynia w mieście Evora została wybudowana w I wieku n.e. na cześć Oktawiana Augusta. W swoich czasach budowla dominowała nad zabudowaniami forum. Świątynia została zniszczona w V wieku przez najazdy ludów germańskich. W źródłach z XIV wieku dawną rzymską świątynię opisywano już jako ruiny. Gmach z Evora to wyjątkowy obiekt na terenie Portugalii.

Amfiteatr w Al-Dżamm, Tunezja

Amfiteatr Al-Dżamm, Tunezja

Amfiteatr w Al-Dżamm wybudowany został około 230-238 roku n.e. najpewniej z rozkazu cesarza Gordiana. Choć częściowo zniszczona, budowla ta jest wciąż bardzo dobrze zachowana i stanowi jeden z najpiękniejszych obiektów w Afryce Północnej pochodzący z czasów rzymskich. W amfiteatrze mieścić mogło się nawet 35 tysięcy ludzi. Budulec do jego powstania sprowadzano z oddalonych o 30 kilometrów kamieniołomów w Sulectum znajdujących się na wybrzeżu. Wodę doprowadzono podziemnym akweduktem ze wzgórz położonych 15 kilometrów na północny-zachód od miasta. W XVII wieku wojska Mohammeda Beja wysadziły zachodnią część murów, aby rozgromić miejscowe plemiona.

Opracowała: Anna Szczepańska
Źródło: DoRzeczy.pl / imperiumromanum.pl