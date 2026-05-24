Kto pamięta Dickmanna?

„Był wiek XVII, rok dwudziesty siódmy, listopadowy wiatr zimny wiał. Była niedziela i słońce wstawało, na »Świętym Jerzym« sygnałem był strzał…”. Niestety, o życiu i pochodzeniu admirała, który wygrał morską bitwę pod Oliwą, wiemy dziś o wiele mniej niż o samym zwycięstwie. Arend Dickmann, obywatel Republiki Zjednoczonych Prowincji, dziś powiedzielibyśmy Holender, jest postacią, która weszła do tradycji polskiej marynarki wojennej. Urodził się w Delft we Fryzji, w 1572 r., przez długi czas mieszkał w Dimarssen, gdzie trudnił się drobnym handlem. W wieku 16 lat rodzice wysłali go w podróż do Anglii, Hiszpanii i Włoch. Dopiero w 1608 r. przeniósł się do Gdańska, gdzie przyjął prawo miejskie i się ożenił. Trudnił się handlem. W 1621 r. został prowizorem z ramienia gildii szyprów. Rok później był już kapitanem własnego statku i pełnoprawnym kupcem.