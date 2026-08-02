Jarmark św. Dominika

Podobnie jest z Gdańskiem, którego władze z zapałem kultywują tradycję, która narodziła się za panowania najwybitniejszego z książąt wschodniopomorskich, Świętopełka II. 4 sierpnia 1260 r. papież Aleksander IV udzielił bowiem przywileju gdańskim dominikanom, na mocy którego mogli przez jeden dzień raz w roku organizować jarmark.