Jarmark św. Dominika

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Praktycznie każde miasto czy region odwołuje się do zwyczajów sprzed wieków, urozmaicając w ten sposób ofertę turystyczną.
Podobnie jest z Gdańskiem, którego władze z zapałem kultywują tradycję, która narodziła się za panowania najwybitniejszego z książąt wschodniopomorskich, Świętopełka II. 4 sierpnia 1260 r. papież Aleksander IV udzielił bowiem przywileju gdańskim dominikanom, na mocy którego mogli przez jeden dzień raz w roku organizować jarmark.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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