Zażarta walka

Wcześniej, od 1944 r., była to walka bezpośrednia, związana z masowymi represjami: obławy, pacyfikacje, jawnoi skrytobójstwa. W ich wyniku życie straciło co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi! Żołnierze Wyklęci walkę tę przegrali, wobec olbrzymiej potęgi Sowietów nie mieli szans. Ale wtedy tego nie wiedzieli. Polska miała obiecane na konferencji w Poczdamie (1945 r.) wolne wybory i do nich chcieli dotrwać.