Zbiorowa mogiła odnaleziona na Słowacji. Ofiary były pozbawione głów

W jaki sposób i dlaczego zginęli ludzie pochowani w zbiorowej mogile odnalezionej niedaleko miejscowości Vráble w zachodniej Słowacji? Sprawa wydaje się bardzo tajemnicza. Odpowiedzi na wszystkie pytania szukają m.in. badacze ze Słowackiej Akademii Nauk oraz niemieckiego Uniwersytetu Christiana Albrechta z Kilonii.

Kultura ceramiki wstęgowej rytej

W zachodniej części Słowacji, nieopodal miejscowości Vráble doszło do odkrycia masowego grobu, w którym pochowano ponad 30 osób. Wszystkie pochowane tam osoby zostały pozbawione głów. Kości znajdowały się w rowie, który otacza ufortyfikowaną osadę, której powstanie datuje się na około 5 tysięcy lat p.n.e. (wczesny neolit). Można tym samym przypuszczać, że odnalezione szczątki mają około 7 tysięcy lat.

Sama osada dostarcza już naukowcom wielu zagadek. Została ona pierwotnie podzielona na trzy części, spośród których tylko jedna „dzielnica” została ufortyfikowana. Do umocnionej dzielnicy prowadziło aż sześć wejść, ale jednocześnie nie wybudowano żadnych przejść pomiędzy dzielnicą ufortyfikowaną a dwiema pozostałymi. Może to świadczyć o tym, że ludzie z dzielnicy umocnionej celowo odseparowali się od swoich sąsiadów.

W osadzie w okolicach Vráble przed siedmioma tysiącami lat zamieszkiwali ludzie należący do kultury ceramiki wstęgowej rytej (KCWR). Nazwa tej kultury pochodzi od kulistej formy naczyń glinianych zdobionych ornamentem rytym w postaci wstęg spiralnych i innych wątków geometrycznych. Najprawdopodobniej przedstawiciele KCWR dotarli na tereny dzisiejszej Słowacji (a także Polski; była to pierwsza kultura neolityczna, która pojawiła się na dzisiejszych ziemach polskich) wędrując z Grecji, dokąd wcześniej przybyli z Anatolii (dziś Turcja). Archeolodzy są zdania, że przedstawiciele kultury ceramiki wstęgowej rytej mogli zasiedlić różne części Europy – nawet Wyspy Brytyjskie. Być może to właśnie oni byli budowniczymi kamiennego kręgu Stonehenge.

Ofiary bez głów

Archeolodzy znaleźli w słowackim Vráble dół, w którym znajdowało się około 35 szkieletów. Pochowane w masowym grobie osoby to młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 25 lat. Niektórzy byli nieco starsi i mieli najwięcej 35 lat. Jeden szkielet należał do dziecka.

Szczątki przeleżały w grobie około 7 tysięcy lat. Ludzie ci nie zostali prawdopodobnie rytualnie pochowani, lecz wrzuceni do dołów. Leżeli tam w różnych, przypadkowych pozycjach. Wszystkie szkielety, za wyjątkiem szczątków dziecka, zostały pozbawione głów. Badacze uważają, że najpewniej wszyscy ci ludzie zginęli w wyniku dekapitacji. Pojawiają się także hipotezy (jak często w przypadku takich odkryć), że znalezione szczątki należały do osób, które zostały złożone w ofierze bóstwom czy też siłom przyrody. Tezy tej nie da się na razie potwierdzić. Być może dalsze badania w okolicy Vráble rzucą więcej światła na to tajemnicze odkrycie.

