Wikingowie w środkowej Polsce. Badania DNA potwierdzają ich obecność

Obecność wikingów w państwie Piastów została potwierdzona już wielokrotnie. Na naszym portalu informowaliśmy w ostatnich miesiącach o kilku odkryciach (m.in. należącej do wikingów broni). Każde takie znalezisko poszerza naszą wiedzę na temat życia wikingów na piastowskich ziemiach. Czy mieszkali tu na stałe, zakładali wioski, czy raczej służyli tylko jako najemnicy w książęcej drużynie? Każde odkrycie pozwala dowiedzieć się czegoś nowego. Nie inaczej jest z cmentarzyskiem wikingów, które w latach 40. znaleziono na terenie Lutomierska niedaleko Łodzi.

Nowe wyniki badań

Badaniem cmentarzyska wikińskiego z Lutomierska, datowanego na XI wiek, ponownie zajęli się naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego. W miejscu tym pochowano kilkadziesiąt osób stosując pochówki szkieletowe, tak wiec ich szczątki zachowały się do naszych czasów. Niestety, ze względu na warunki glebowe, wiele szczątków było w bardzo złym stanie w chwili odkrycia. W tamtym czasie i przez wiele kolejnych lat wydawało się więc nierealne, aby dobrze je zbadać. Dzięki rozwojowi wielu dziedzin nauki, stało się to jednak możliwe.

W ostatnim czasie naukowcy po raz kolejny bliżej przyjrzeli się szczątkom z Lutomierska, a dzięki badaniom DNA potwierdzili, że faktycznie są to kości Skandynawów, a dokładnie Waregów, czyli wikingów, którzy osiedlali się na Rusi Kijowskiej. Jest to dowód, choć podejrzewano to od dawna, że wikingowie faktycznie osiedlali się w tej części Polski. To także dowód, że wikingowie pojawiali się w większej ilości miejsc na terenie dzisiejszej Polski (a w niektórych mieszkali na stałe), niż wcześniej przypuszczano.

– Cmentarzysko w Lutomiersku jest głównie, jak to się określa w archeologii, cmentarzyskiem szkieletowym, na którym chowano zwłoki zmarłych nieskremowane. Odkryto je przypadkiem pod koniec II wojny światowej. Po wojnie badania na tym terenie rozpoczęli archeolodzy łódzcy pod kierunkiem prof. Konrada Jażdżewskiego. – Wówczas okazało się, że groby są bogato wyposażone w różnego rodzaju importy, najpewniej pochodzenia skandynawsko-ruskiego – mówiła Paulina Borówka z Katedry Antropologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ dla Radia Łódź.

Badacze zaznaczają, że na średniowiecznym cmentarzu chowano także osoby pochodzenia słowiańskiego oraz takie, których geny wskazują na „mieszane”, słowiańsko-wikińskie pochodzenie. To kolejny ciekawy wniosek z ostatnich badań. Jest szansa, że dzięki dalszym badaniom genetycznym uda się prześledzić, skąd przybyli „lutomierscy” wikingowie, zaś prace prowadzone przez archeologów pozwolą zlokalizować dawną wioskę wikingów, która musiała znajdować się w pobliżu.

